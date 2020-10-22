https://ria.ru/20201022/kontakty-1581107151.html

Песков рассказал о предстоящих контактах между Россией и США по ДСНВ

Контакты по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на экспертном уровне между Россией и США... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T23:48

2020-10-22T23:48

2020-10-23T01:05

россия

договор снв-3

дмитрий песков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Контакты по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (<a href="https://ria.ru/event_Dogovor_SNV-3" target="_blank">ДСНВ</a>) на экспертном уровне между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> предстоят уже в самые ближайшие дни, сообщил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Предстоят очень непростые контакты в самые ближайшие дни на экспертном уровне, с тем, чтобы зафиксировать договоренность о продлении. И по уровням, и по всему, и по заморозке будут говорить там", — заявил он в эфире "<a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Первого канала</a>".Песков отметил, что, по его мнению, сейчас не нужно вдаваться в детали по ДСНВ и по тому, как кто понял слова президента России."Давайте не будем допускать никаких высказываний с тем, чтобы не давать пищу для неправильных пониманий. И так субстанция чрезвычайно сложная в плане огромного количества серьезнейших разногласий между <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> и Вашингтоном", — отметил он.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Владимир Путин предложил продлить договор на год без всяких условий. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению по ядерному оружию.

https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581106502.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, дмитрий песков, сша, в мире