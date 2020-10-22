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https://ria.ru/20201022/konkurs-1580848588.html
Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя главной награды 2020 года – Гран-при в рамках онлайн-церемонии, прошедшей на... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:19
2020-10-22T21:06
культура
россия
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
фотография
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. <a href="http://stenincontest.ru" target="_blank">Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина</a> назвал обладателя главной награды 2020 года – Гран-при в рамках онлайн-церемонии, прошедшей на площадке мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня", организатора конкурса. Ее обладателем стал испанский фотограф Луис Тато за серию <strong>"<a href="https://stenincontest.ru/winners2020_tn_series/20200605/322803.html" target="_blank">Теракт в отеле DusitD2</a>"</strong>, в которой лаконично и ярко задокументировано трагическое событие на территории гостиничного комплекса в Найроби в январе 2019 года. Луис Тато - многократный лауреат <a href="https://ria.ru/Russia_Photo_Contest_Stenin_18022015" target="_blank">конкурса им. Стенина</a>. Он так прокомментировал получение высшей и самой престижной в рамках конкурса награды: "Я уже трижды становился призером Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, и каждый год я вновь подаю заявку на участие в нем, потому что это дает возможность бросить вызов самому себе, повысить свои профессиональные навыки. Подготовка работы на конкурс, подача заявки согласно правилам, ожидание результатов и, наконец, получение оценки от именитого международного жюри – это фантастический опыт. Фотоконкурс Андрея Стенина – это возможность вырасти профессионально и вдохновиться примером удивительных коллег, чьи высочайшего качества работы побеждают на конкурсе. Именно возможность учиться и совершенствоваться заставляет меня из года в год подавать заявку на участие в этом конкурсе". Конкурс также объявил призовые места лауреатов 2020 года. Все победившие на конкурсе работы отмечены предельной, на стыке с живописью, визуальной красотой. Через ее код молодые фотожурналисты хотят озвучить и осмыслить самые острые проблемы современности – от социальных и политических столкновений до вопросов экологии. В красоте, по их мнению, заложена огромная гуманистическая сила, и она действительно может спасти мир. В номинации "Главные новости" первого места удостоились рассудочный, и от того еще более пронзительный кадр независимого фотожурналиста из Великобритании Линзи Биллинг <strong>"<a href="https://stenincontest.ru/winners2020_tn_single/20200602/318997.html" target="_blank">Похороненная справедливость</a>"</strong>, в объективе которой – тело жертвы крупномасштабной кампании по борьбе с наркотиками на Филиппинах, и фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара <strong>"<a href="https://stenincontest.ru/winners2020_tn_series/20200609/323823.html" target="_blank">Южная граница</a>"</strong> о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки и с острова Куба к своей "американской мечте" - границе США, за которой, по мнению автора, они ищут спасения от разгула преступности и насилия в своих странах. Фотография <strong>"<a href="https://stenincontest.ru/winners2020_mp_single/20200610/325312.html" target="_blank">Жизнь на краю</a>"</strong> репортера из Калькутты Сумита Санья сделана на стыке живописной красоты и документализма о жителях острова Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу, - она стала лучшей одиночной работой номинации "Моя планета". Среди серий этой номинации победу одержали воркутинские хроники <strong>"<a href="https://stenincontest.ru/winners2020_mp_series/20200611/326643.html" target="_blank">Столица исчезающего мира</a>"</strong> россиянина Сергея Паршукова. В спортивной номинации лучшей одиночной работой стала визуальная фантасмагория турецкого фотографа Шебнем Кошкун, героиня которой, фридрайвер из Турции Сахика Эркумен, запечатлена во время <strong><a href="https://stenincontest.ru/winners2020_s_single/20200604/321211.html" target="_blank">тренировки в пещере Гилиндире</a></strong> на юге страны. Среди серий этой номинации победу одержала фотоистория российского журналиста Павла Волкова <strong><a href="https://stenincontest.ru/winners2020_s_series/20200604/320780.html" target="_blank">об Алексее Талае</a></strong>, чудом выжившем в детстве при пожаре от артиллерийского снаряда, вся последующая жизнь которого стала образцом невероятной силы духа и преодоления. В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из России и Италии. В одиночной категории победила фотография россиянина Юрия Смитюка <strong>"<a href="https://stenincontest.ru/winners2020_p_single/20200614/328176.html" target="_blank">Остров Врангеля</a>"</strong>, герой которой, научный сотрудник заповедника "Остров Врангеля" Павел Кулемеев, запечатлен в своей "естественной среде обитания". Среди историй лучшим стало повествование итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео <strong>"<a href="https://stenincontest.ru/winners2020_p_series/20200614/329570.html" target="_blank">"Кватрани". Дети землетрясения"</a></strong> о молодых жителях городка Л’Акуила, объединенных случившимся в их детстве землетрясением в духовную идентичность. Полный список призовых место лауреатов конкурса-2020 опубликован на сайте <strong><a href="https://stenincontest.ru/" target="_blank">stenincontest.ru</a>/<a href="https://stenincontest.com/" target="_blank">stenincontest.com</a>.</strong>Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "Похороненная справедливость" Линзи Биллинг (Великобритания) и фотосерия "Эбола: ДР Конго" Джона Весселса (ЮАР), отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости". Одиночная работа "Черный прилив в Бразилии" фотожурналиста Леонардо Малафайя Альвеса (Бразилия), отмеченная специальным призом Аль-Маядин ТВ в номинации "Главные новости", фотография "Жизнь на краю" журналиста из Индии Сумита Санья, удостоенная высокой оценки Объединенной шанхайской медиа группы в номинации "Моя планета", а также серия ""Кватрани". Дети землетрясения" Данило Гарсия Ди Мео (Италия), отмеченная специальным призом интернет-портала газеты "Чайна Дейли" в номинации "Портрет. Герой нашего времени".<strong>О конкурсе</strong>Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал<a href="http://www.vesti.ru/" target="_blank"> Вести.Ru</a>, общероссийский государственный телеканал <a href="http://tvkultura.ru/" target="_blank">"Россия-Культура"</a>. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио <a href="https://sputniknews.com/" target="_blank">Sputnik</a>, информационное агентство <a href="http://www.askanews.it/" target="_blank">Askanews</a>, медиахолдинг<a href="http://www.independentmedia.co.za/en/home/" target="_blank"> Independent Media</a>, информационное агентство <a href="http://www.notimex.com.mx/" target="_blank">Notimex</a>, новостное агентство <a href="http://www.africannewsagency.com/en/home/" target="_blank">ANA</a>, телеканал и портал <a href="https://www.rt.com/" target="_blank">RT</a>, <a href="http://www.sumg.com.cn/English/" target="_blank">Shanghai United Media Group (SUMG)</a>, интернет-портал газеты <a href="http://www.chinadaily.com.cn/index.html" target="_blank">China Daily</a>, интернет-портал <a href="http://www.thepaper.cn/" target="_blank">The Paper</a>, медиасеть <a href="http://www.almayadeen.net/" target="_blank">Al Mayadeen</a>, информационное агентство <a href="https://www.prensa-latina.cu/">Prensa Latina</a>, информационное агентство <a href="http://news1.kr/">News1</a>, интернет-портал <a href="http://www.dbw.cn/">DBW</a>, новостной портал <a href="https://www.brasil247.com/">Brasil247</a>. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал <a href="https://nat-geo.ru/">"National Geographic Россия",</a> портал<a href="http://www.rosphoto.com/" target="_blank"> Russian Photo</a>, портал <a href="http://photo-study.ru/" target="_blank">Photo-study.ru</a>, фотошкола "<a href="https://www.photoacademy.ru/">Академия фотографии</a>", информационный портал <a href="http://yojo.ru/" target="_blank">YOung JOurnalists</a>, журнал <a href="https://www.fotoargenta.com/" target="_blank">Fotoargenta</a>, <a href="http://www.delhiphotographyclub.com/">Клуб фотожурналистики Нью-Дели</a>, журнал <u><a href="https://www.revistaenfoquevisual.com/">Enfoque Visual</a></u>, журнал <u><a href="https://lfmagazine.photo/">LF Magazine</a></u>, the All About Photo website/интернет-портал <a href="https://www.all-about-photo.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">All About Photo</a>, международная площадка-партнер - фестиваль<u><a href="http://www.photonfestival.com/" target="_blank"> PhotON</a></u>.
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"Итоги конкурса имени Андрея Стенина-2020"
"Итоги конкурса имени Андрея Стенина-2020". Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — ежегодный конкурс для молодых фоторепортеров от 18 до 33 лет. Это единственная в России площадка, поддерживающая молодых фотографов, открывая их имена миру.
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россия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография

Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года

16:19 22.10.2020 (обновлено: 21:06 22.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал обладателя главной награды 2020 года – Гран-при в рамках онлайн-церемонии, прошедшей на площадке мультимедийного пресс-центра медиагруппы "Россия сегодня", организатора конкурса.
Ее обладателем стал испанский фотограф Луис Тато за серию "Теракт в отеле DusitD2", в которой лаконично и ярко задокументировано трагическое событие на территории гостиничного комплекса в Найроби в январе 2019 года.
Трагедия в отеле и столица исчезающего мира: победители конкурса Стенина
© Фото : Luis Tato, Stenincontest

В серии "Теракт в отеле DusitD2", за которую Луис Тато получил главную награду конкурса, отражено трагическое событие в Найроби, произошедшее в январе 2019 года.

Теракт в отеле DusitD2. Луис Тато. Испания. Гран-при
1 из 11

В серии "Теракт в отеле DusitD2", за которую Луис Тато получил главную награду конкурса, отражено трагическое событие в Найроби, произошедшее в январе 2019 года.

© Фото : Luis Tato, Stenincontest
© Фото : Lynzy Billing, Stenincontest

В номинации "Главные новости" первое место среди одиночных работ занял пронзительный кадр Линзи Биллинг из Великобритании "Похороненная справедливость".

Линзи Биллинг. Великобритания. Похороненная справедливость. Главные новости. Одиночная работа
2 из 11

В номинации "Главные новости" первое место среди одиночных работ занял пронзительный кадр Линзи Биллинг из Великобритании "Похороненная справедливость".

© Фото : Lynzy Billing, Stenincontest
© Фото : Jeoffrey Guillemard, Stenincontest

Лучшей серией в номинации "Главные новости" стала фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара "Южная граница" о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки, Кубы к "американской мечте".

Жофрэ Гиймар. Франция. Южная граница. Главные новости. Серия фотографий
3 из 11

Лучшей серией в номинации "Главные новости" стала фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара "Южная граница" о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки, Кубы к "американской мечте".

© Фото : Jeoffrey Guillemard, Stenincontest
© Фото : Sumit Sanyal, Stenincontest

"Жизнь на краю" репортера из Калькутты Сумита Санья, посвященная жителям острова Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу, оказалась лучшей одиночной работой в номинации "Моя планета".

Сумит Санья. Индия. Жизнь на краю. Моя Планета. Одиночная работа
4 из 11

"Жизнь на краю" репортера из Калькутты Сумита Санья, посвященная жителям острова Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу, оказалась лучшей одиночной работой в номинации "Моя планета".

© Фото : Sumit Sanyal, Stenincontest
© Фото : Sergei Parshukov, Stenincontest

Среди серий номинации "Моя планета" победу одержали воркутинские хроники "Столица исчезающего мира" Сергея Паршукова.

Сергей Паршуков. Россия. Столица исчезающего мира (долгосрочный проект). Моя Планета. Серия фотографий
5 из 11

Среди серий номинации "Моя планета" победу одержали воркутинские хроники "Столица исчезающего мира" Сергея Паршукова.

© Фото : Sergei Parshukov, Stenincontest
© Фото : Yury Smityuk, Stenincontest

В одиночной категории номинации "Портрет. Герой нашего времени" победила фотография россиянина Юрия Смитюка "Остров Врангеля".

Юрий Смитюк. Россия. Остров Врангеля. Портрет. Герой нашего времени. Одиночная работа
6 из 11

В одиночной категории номинации "Портрет. Герой нашего времени" победила фотография россиянина Юрия Смитюка "Остров Врангеля".

© Фото : Yury Smityuk, Stenincontest
© Фото : Danilo Garcia Di Meo, Stenincontest

Лучшей серией работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри сочло историю итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео "Кватрани". Дети землетрясения".

Данило Гарсия Ди Мео. Италия. Кватрани. Дети землетрясения. Герой нашего времени. Серия фотографий
7 из 11

Лучшей серией работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри сочло историю итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео "Кватрани". Дети землетрясения".

© Фото : Danilo Garcia Di Meo, Stenincontest
© Фото : Sebnem Coskun, Stenincontest

Визуальная фантасмагория турецкого фотографа Шебнем Кошкун, героиня которой, фридрайвер Сахика Эркумен, тренируется в пещере Гилиндире, стала лучшей одиночной работой в спортивной номинации.

Шебнем Кошкун. Турция. Пещера Гилиндире. На одном дыхании. Спорт. Одиночная работа
8 из 11

Визуальная фантасмагория турецкого фотографа Шебнем Кошкун, героиня которой, фридрайвер Сахика Эркумен, тренируется в пещере Гилиндире, стала лучшей одиночной работой в спортивной номинации.

© Фото : Sebnem Coskun, Stenincontest
© Фото : Pavel Volkov, Stenincontest

Победу среди спортивных серий одержала фотоистория российского журналиста Павла Волкова об Алексее Талае, чудом выжившем при пожаре от артиллерийского снаряда.

Павел Волков. Россия. Алексей Талай. Спорт. Серия фотографий
9 из 11

Победу среди спортивных серий одержала фотоистория российского журналиста Павла Волкова об Алексее Талае, чудом выжившем при пожаре от артиллерийского снаряда.

© Фото : Pavel Volkov, Stenincontest
© Фото : John Wessels, Stenincontest

Фотосерию южноафриканского фотографа Джона Весселса "Эбола: ДР Конго" отметили специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".

Эбола: ДР Конго. Джон Весселс. ЮАР. Главные новости, серии. Специальный приз Международного Комитета Красного Креста
10 из 11

Фотосерию южноафриканского фотографа Джона Весселса "Эбола: ДР Конго" отметили специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".

© Фото : John Wessels, Stenincontest
© Фото : Leonardo Malafaia Alves, Stenincontest

Кадр "Черный прилив в Бразилии" фотожурналиста Леонардо Малафайя Альвеса удостоен специального приза Аль-Маядин ТВ в номинации "Главные новости".

Черный прилив в Бразилии. Леонардо Малафайя Альвес. Бразилия. Главные новости, одиночные фотографии. Специальный приз общеарабского Информационного холдинга Аль-Маядин ТВ
11 из 11

Кадр "Черный прилив в Бразилии" фотожурналиста Леонардо Малафайя Альвеса удостоен специального приза Аль-Маядин ТВ в номинации "Главные новости".

© Фото : Leonardo Malafaia Alves, Stenincontest
1 из 11

В серии "Теракт в отеле DusitD2", за которую Луис Тато получил главную награду конкурса, отражено трагическое событие в Найроби, произошедшее в январе 2019 года.

© Фото : Luis Tato, Stenincontest
2 из 11

В номинации "Главные новости" первое место среди одиночных работ занял пронзительный кадр Линзи Биллинг из Великобритании "Похороненная справедливость".

© Фото : Lynzy Billing, Stenincontest
3 из 11

Лучшей серией в номинации "Главные новости" стала фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара "Южная граница" о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки, Кубы к "американской мечте".

© Фото : Jeoffrey Guillemard, Stenincontest
4 из 11

"Жизнь на краю" репортера из Калькутты Сумита Санья, посвященная жителям острова Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу, оказалась лучшей одиночной работой в номинации "Моя планета".

© Фото : Sumit Sanyal, Stenincontest
5 из 11

Среди серий номинации "Моя планета" победу одержали воркутинские хроники "Столица исчезающего мира" Сергея Паршукова.

© Фото : Sergei Parshukov, Stenincontest
6 из 11

В одиночной категории номинации "Портрет. Герой нашего времени" победила фотография россиянина Юрия Смитюка "Остров Врангеля".

© Фото : Yury Smityuk, Stenincontest
7 из 11

Лучшей серией работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри сочло историю итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео "Кватрани". Дети землетрясения".

© Фото : Danilo Garcia Di Meo, Stenincontest
8 из 11

Визуальная фантасмагория турецкого фотографа Шебнем Кошкун, героиня которой, фридрайвер Сахика Эркумен, тренируется в пещере Гилиндире, стала лучшей одиночной работой в спортивной номинации.

© Фото : Sebnem Coskun, Stenincontest
9 из 11

Победу среди спортивных серий одержала фотоистория российского журналиста Павла Волкова об Алексее Талае, чудом выжившем при пожаре от артиллерийского снаряда.

© Фото : Pavel Volkov, Stenincontest
10 из 11

Фотосерию южноафриканского фотографа Джона Весселса "Эбола: ДР Конго" отметили специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".

© Фото : John Wessels, Stenincontest
11 из 11

Кадр "Черный прилив в Бразилии" фотожурналиста Леонардо Малафайя Альвеса удостоен специального приза Аль-Маядин ТВ в номинации "Главные новости".

© Фото : Leonardo Malafaia Alves, Stenincontest
Луис Тато - многократный лауреат конкурса им. Стенина. Он так прокомментировал получение высшей и самой престижной в рамках конкурса награды: "Я уже трижды становился призером Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, и каждый год я вновь подаю заявку на участие в нем, потому что это дает возможность бросить вызов самому себе, повысить свои профессиональные навыки. Подготовка работы на конкурс, подача заявки согласно правилам, ожидание результатов и, наконец, получение оценки от именитого международного жюри – это фантастический опыт. Фотоконкурс Андрея Стенина – это возможность вырасти профессионально и вдохновиться примером удивительных коллег, чьи высочайшего качества работы побеждают на конкурсе. Именно возможность учиться и совершенствоваться заставляет меня из года в год подавать заявку на участие в этом конкурсе".
Конкурс также объявил призовые места лауреатов 2020 года. Все победившие на конкурсе работы отмечены предельной, на стыке с живописью, визуальной красотой. Через ее код молодые фотожурналисты хотят озвучить и осмыслить самые острые проблемы современности – от социальных и политических столкновений до вопросов экологии. В красоте, по их мнению, заложена огромная гуманистическая сила, и она действительно может спасти мир.
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 21:25
Фотограф МИА "Россия сегодня" Мельников представил книгу "Черные дни"
В номинации "Главные новости" первого места удостоились рассудочный, и от того еще более пронзительный кадр независимого фотожурналиста из Великобритании Линзи Биллинг "Похороненная справедливость", в объективе которой – тело жертвы крупномасштабной кампании по борьбе с наркотиками на Филиппинах, и фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара "Южная граница" о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки и с острова Куба к своей "американской мечте" - границе США, за которой, по мнению автора, они ищут спасения от разгула преступности и насилия в своих странах.
Фотография "Жизнь на краю" репортера из Калькутты Сумита Санья сделана на стыке живописной красоты и документализма о жителях острова Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу, - она стала лучшей одиночной работой номинации "Моя планета". Среди серий этой номинации победу одержали воркутинские хроники "Столица исчезающего мира" россиянина Сергея Паршукова.
© Фото : Jeoffrey Guillemard, StenincontestЖофрэ Гиймар. Франция. Южная граница. Главные новости. Серия фотографий
Жофрэ Гиймар. Франция. Южная граница. Главные новости. Серия фотографий - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Jeoffrey Guillemard, Stenincontest
Жофрэ Гиймар. Франция. Южная граница. Главные новости. Серия фотографий
В спортивной номинации лучшей одиночной работой стала визуальная фантасмагория турецкого фотографа Шебнем Кошкун, героиня которой, фридрайвер из Турции Сахика Эркумен, запечатлена во время тренировки в пещере Гилиндире на юге страны. Среди серий этой номинации победу одержала фотоистория российского журналиста Павла Волкова об Алексее Талае, чудом выжившем в детстве при пожаре от артиллерийского снаряда, вся последующая жизнь которого стала образцом невероятной силы духа и преодоления.
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" первые места отданы фотожурналистам из России и Италии. В одиночной категории победила фотография россиянина Юрия Смитюка "Остров Врангеля", герой которой, научный сотрудник заповедника "Остров Врангеля" Павел Кулемеев, запечатлен в своей "естественной среде обитания". Среди историй лучшим стало повествование итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео ""Кватрани". Дети землетрясения" о молодых жителях городка Л’Акуила, объединенных случившимся в их детстве землетрясением в духовную идентичность.
© Фото : Pavel Volkov, StenincontestПавел Волков. Россия. Алексей Талай. Спорт. Серия фотографий
Павел Волков. Россия. Алексей Талай. Спорт. Серия фотографий - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Pavel Volkov, Stenincontest
Павел Волков. Россия. Алексей Талай. Спорт. Серия фотографий
Полный список призовых место лауреатов конкурса-2020 опубликован на сайте stenincontest.ru/stenincontest.com.
По традиции в рамках конкурса были учреждены специальные призы для его участников. В 2020 году призами отмечены работы в трех номинациях – "Главные новости", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Партнерами номинаций стали ведущие международные медиа, такие как Объединенная шанхайская медиа группа (ОШМГ), интернет-портал газеты "Чайна Дейли" и Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).
© Фото : Yury Smityuk, StenincontestЮрий Смитюк. Россия. Остров Врангеля. Портрет. Герой нашего времени. Одиночная работа
Юрий Смитюк. Россия. Остров Врангеля. Портрет. Герой нашего времени. Одиночная работа - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : Yury Smityuk, Stenincontest
Юрий Смитюк. Россия. Остров Врангеля. Портрет. Герой нашего времени. Одиночная работа
Лучшими, по мнению партнеров номинаций, стали: одиночная фотография "Похороненная справедливость" Линзи Биллинг (Великобритания) и фотосерия "Эбола: ДР Конго" Джона Весселса (ЮАР), отмеченные специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".
Одиночная работа "Черный прилив в Бразилии" фотожурналиста Леонардо Малафайя Альвеса (Бразилия), отмеченная специальным призом Аль-Маядин ТВ в номинации "Главные новости", фотография "Жизнь на краю" журналиста из Индии Сумита Санья, удостоенная высокой оценки Объединенной шанхайской медиа группы в номинации "Моя планета", а также серия ""Кватрани". Дети землетрясения" Данило Гарсия Ди Мео (Италия), отмеченная специальным призом интернет-портала газеты "Чайна Дейли" в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
Конкурс имени Стенина по традиции даст старт международному выставочному турне работ победителей, как только будут сняты ограничения в связи с пандемией. До этого времени фотографии победителей 2020 года можно увидеть в онлайн-формате – на платформе виртуальной галереи, а также на ресурсах партнеров конкурса.
О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
© Фото : John Wessels, StenincontestЭбола: ДР Конго. Джон Весселс. ЮАР. Главные новости, серии. Специальный приз Международного Комитета Красного Креста
Эбола: ДР Конго. Джон Весселс. ЮАР. Главные новости, серии. Специальный приз Международного Комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
© Фото : John Wessels, Stenincontest
Эбола: ДР Конго. Джон Весселс. ЮАР. Главные новости, серии. Специальный приз Международного Комитета Красного Креста
В 2020 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, информационное агентство News1, интернет-портал DBW, новостной портал Brasil247. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: журнал "National Geographic Россия", портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", информационный портал YOung JOurnalists, журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал Enfoque Visual, журнал LF Magazine, the All About Photo website/интернет-портал All About Photo, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
 
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