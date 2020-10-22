https://ria.ru/20201022/fotokonkurs-1580853811.html

Трагедия в отеле и столица исчезающего мира: победители конкурса Стенина

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал имена победителей 2020 года. Обладателем Гран-при стал испанский фотограф Луис Тато, который... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:20

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международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

фотография

фото

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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал имена победителей 2020 года. Обладателем Гран-при стал испанский фотограф Луис Тато, который уже не раз входил в число лауреатов, но каждый год вновь подает заявку на участие, считая это вызовом самому себе, возможностью учиться и совершенствоваться. Яркие работы призеров — в подборке Ria.ru.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография, фото, фото