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Трагедия в отеле и столица исчезающего мира: победители конкурса Стенина
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал имена победителей 2020 года. Обладателем Гран-при стал испанский фотограф Луис Тато, который... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:20
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международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
фотография
фото
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал имена победителей 2020 года. Обладателем Гран-при стал испанский фотограф Луис Тато, который уже не раз входил в число лауреатов, но каждый год вновь подает заявку на участие, считая это вызовом самому себе, возможностью учиться и совершенствоваться. Яркие работы призеров — в подборке Ria.ru.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография, фото, фото

Трагедия в отеле и столица исчезающего мира: победители конкурса Стенина

16:20 22.10.2020 (обновлено: 17:52 22.10.2020)
 
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина назвал имена победителей 2020 года. Обладателем Гран-при стал испанский фотограф Луис Тато, который уже не раз входил в число лауреатов, но каждый год вновь подает заявку на участие, считая это вызовом самому себе, возможностью учиться и совершенствоваться. Яркие работы призеров — в подборке Ria.ru.
© Фото : Luis Tato, Stenincontest

В серии "Теракт в отеле DusitD2", за которую Луис Тато получил главную награду конкурса, отражено трагическое событие в Найроби, произошедшее в январе 2019 года.

Теракт в отеле DusitD2. Луис Тато. Испания. Гран-при
1 из 11

В серии "Теракт в отеле DusitD2", за которую Луис Тато получил главную награду конкурса, отражено трагическое событие в Найроби, произошедшее в январе 2019 года.

© Фото : Luis Tato, Stenincontest
© Фото : Lynzy Billing, Stenincontest

В номинации "Главные новости" первое место среди одиночных работ занял пронзительный кадр Линзи Биллинг из Великобритании "Похороненная справедливость".

Линзи Биллинг. Великобритания. Похороненная справедливость. Главные новости. Одиночная работа
2 из 11

В номинации "Главные новости" первое место среди одиночных работ занял пронзительный кадр Линзи Биллинг из Великобритании "Похороненная справедливость".

© Фото : Lynzy Billing, Stenincontest
© Фото : Jeoffrey Guillemard, Stenincontest

Лучшей серией в номинации "Главные новости" стала фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара "Южная граница" о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки, Кубы к "американской мечте".

Жофрэ Гиймар. Франция. Южная граница. Главные новости. Серия фотографий
3 из 11

Лучшей серией в номинации "Главные новости" стала фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара "Южная граница" о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки, Кубы к "американской мечте".

© Фото : Jeoffrey Guillemard, Stenincontest
© Фото : Sumit Sanyal, Stenincontest

"Жизнь на краю" репортера из Калькутты Сумита Санья, посвященная жителям острова Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу, оказалась лучшей одиночной работой в номинации "Моя планета".

Сумит Санья. Индия. Жизнь на краю. Моя Планета. Одиночная работа
4 из 11

"Жизнь на краю" репортера из Калькутты Сумита Санья, посвященная жителям острова Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу, оказалась лучшей одиночной работой в номинации "Моя планета".

© Фото : Sumit Sanyal, Stenincontest
© Фото : Sergei Parshukov, Stenincontest

Среди серий номинации "Моя планета" победу одержали воркутинские хроники "Столица исчезающего мира" Сергея Паршукова.

Сергей Паршуков. Россия. Столица исчезающего мира (долгосрочный проект). Моя Планета. Серия фотографий
5 из 11

Среди серий номинации "Моя планета" победу одержали воркутинские хроники "Столица исчезающего мира" Сергея Паршукова.

© Фото : Sergei Parshukov, Stenincontest
© Фото : Yury Smityuk, Stenincontest

В одиночной категории номинации "Портрет. Герой нашего времени" победила фотография россиянина Юрия Смитюка "Остров Врангеля".

Юрий Смитюк. Россия. Остров Врангеля. Портрет. Герой нашего времени. Одиночная работа
6 из 11

В одиночной категории номинации "Портрет. Герой нашего времени" победила фотография россиянина Юрия Смитюка "Остров Врангеля".

© Фото : Yury Smityuk, Stenincontest
© Фото : Danilo Garcia Di Meo, Stenincontest

Лучшей серией работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри сочло историю итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео "Кватрани". Дети землетрясения".

Данило Гарсия Ди Мео. Италия. Кватрани. Дети землетрясения. Герой нашего времени. Серия фотографий
7 из 11

Лучшей серией работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри сочло историю итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео "Кватрани". Дети землетрясения".

© Фото : Danilo Garcia Di Meo, Stenincontest
© Фото : Sebnem Coskun, Stenincontest

Визуальная фантасмагория турецкого фотографа Шебнем Кошкун, героиня которой, фридрайвер Сахика Эркумен, тренируется в пещере Гилиндире, стала лучшей одиночной работой в спортивной номинации.

Шебнем Кошкун. Турция. Пещера Гилиндире. На одном дыхании. Спорт. Одиночная работа
8 из 11

Визуальная фантасмагория турецкого фотографа Шебнем Кошкун, героиня которой, фридрайвер Сахика Эркумен, тренируется в пещере Гилиндире, стала лучшей одиночной работой в спортивной номинации.

© Фото : Sebnem Coskun, Stenincontest
© Фото : Pavel Volkov, Stenincontest

Победу среди спортивных серий одержала фотоистория российского журналиста Павла Волкова об Алексее Талае, чудом выжившем при пожаре от артиллерийского снаряда.

Павел Волков. Россия. Алексей Талай. Спорт. Серия фотографий
9 из 11

Победу среди спортивных серий одержала фотоистория российского журналиста Павла Волкова об Алексее Талае, чудом выжившем при пожаре от артиллерийского снаряда.

© Фото : Pavel Volkov, Stenincontest
© Фото : John Wessels, Stenincontest

Фотосерию южноафриканского фотографа Джона Весселса "Эбола: ДР Конго" отметили специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".

Эбола: ДР Конго. Джон Весселс. ЮАР. Главные новости, серии. Специальный приз Международного Комитета Красного Креста
10 из 11

Фотосерию южноафриканского фотографа Джона Весселса "Эбола: ДР Конго" отметили специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".

© Фото : John Wessels, Stenincontest
© Фото : Leonardo Malafaia Alves, Stenincontest

Кадр "Черный прилив в Бразилии" фотожурналиста Леонардо Малафайя Альвеса удостоен специального приза Аль-Маядин ТВ в номинации "Главные новости".

Черный прилив в Бразилии. Леонардо Малафайя Альвес. Бразилия. Главные новости, одиночные фотографии. Специальный приз общеарабского Информационного холдинга Аль-Маядин ТВ
11 из 11

Кадр "Черный прилив в Бразилии" фотожурналиста Леонардо Малафайя Альвеса удостоен специального приза Аль-Маядин ТВ в номинации "Главные новости".

© Фото : Leonardo Malafaia Alves, Stenincontest
 
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаФотографияФото
 
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