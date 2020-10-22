Трагедия в отеле и столица исчезающего мира: победители конкурса Стенина
В серии "Теракт в отеле DusitD2", за которую Луис Тато получил главную награду конкурса, отражено трагическое событие в Найроби, произошедшее в январе 2019 года.
В серии "Теракт в отеле DusitD2", за которую Луис Тато получил главную награду конкурса, отражено трагическое событие в Найроби, произошедшее в январе 2019 года.
В номинации "Главные новости" первое место среди одиночных работ занял пронзительный кадр Линзи Биллинг из Великобритании "Похороненная справедливость".
В номинации "Главные новости" первое место среди одиночных работ занял пронзительный кадр Линзи Биллинг из Великобритании "Похороненная справедливость".
Лучшей серией в номинации "Главные новости" стала фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара "Южная граница" о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки, Кубы к "американской мечте".
Лучшей серией в номинации "Главные новости" стала фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара "Южная граница" о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки, Кубы к "американской мечте".
"Жизнь на краю" репортера из Калькутты Сумита Санья, посвященная жителям острова Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу, оказалась лучшей одиночной работой в номинации "Моя планета".
"Жизнь на краю" репортера из Калькутты Сумита Санья, посвященная жителям острова Мусуни, у которого море постепенно отвоевывает сушу, оказалась лучшей одиночной работой в номинации "Моя планета".
Среди серий номинации "Моя планета" победу одержали воркутинские хроники "Столица исчезающего мира" Сергея Паршукова.
Среди серий номинации "Моя планета" победу одержали воркутинские хроники "Столица исчезающего мира" Сергея Паршукова.
В одиночной категории номинации "Портрет. Герой нашего времени" победила фотография россиянина Юрия Смитюка "Остров Врангеля".
В одиночной категории номинации "Портрет. Герой нашего времени" победила фотография россиянина Юрия Смитюка "Остров Врангеля".
Лучшей серией работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри сочло историю итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео "Кватрани". Дети землетрясения".
Лучшей серией работ в номинации "Портрет. Герой нашего времени" жюри сочло историю итальянского журналиста Данило Гарсия Ди Мео "Кватрани". Дети землетрясения".
Визуальная фантасмагория турецкого фотографа Шебнем Кошкун, героиня которой, фридрайвер Сахика Эркумен, тренируется в пещере Гилиндире, стала лучшей одиночной работой в спортивной номинации.
Визуальная фантасмагория турецкого фотографа Шебнем Кошкун, героиня которой, фридрайвер Сахика Эркумен, тренируется в пещере Гилиндире, стала лучшей одиночной работой в спортивной номинации.
Победу среди спортивных серий одержала фотоистория российского журналиста Павла Волкова об Алексее Талае, чудом выжившем при пожаре от артиллерийского снаряда.
Победу среди спортивных серий одержала фотоистория российского журналиста Павла Волкова об Алексее Талае, чудом выжившем при пожаре от артиллерийского снаряда.
Фотосерию южноафриканского фотографа Джона Весселса "Эбола: ДР Конго" отметили специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".
Фотосерию южноафриканского фотографа Джона Весселса "Эбола: ДР Конго" отметили специальным призом Международного комитета Красного Креста "За гуманитарную фотографию" в номинации "Главные новости".
Кадр "Черный прилив в Бразилии" фотожурналиста Леонардо Малафайя Альвеса удостоен специального приза Аль-Маядин ТВ в номинации "Главные новости".
Кадр "Черный прилив в Бразилии" фотожурналиста Леонардо Малафайя Альвеса удостоен специального приза Аль-Маядин ТВ в номинации "Главные новости".