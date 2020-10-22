https://ria.ru/20201022/konflikt-1581101169.html
Актер из "Молодежки" избил звезду "Кадетства"
Актер Тимур Ефременков, сыгравший в таких российских сериалах как "Молодежка" и "Глухарь", избил своего коллегу Кирилла Емельянов, известного по сериалу... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T22:32
2020-10-22T22:32
2020-10-22T22:33
шоубиз
кирилл емельянов
россия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Актер Тимур Ефременков, сыгравший в таких российских сериалах как "Молодежка" и "Глухарь", избил своего коллегу <a href="http://ria.ru/person_kirill-emelyanov/" target="_blank" data-auto="true">Кирилла Емельянов</a>, известного по сериалу "Кадетство" и картине "Сволочи". Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360".</a>Инцидент произошел в поселке Рублево.По словам Ефременкова, поводом для драки стали личные мотивы."Я не знаю, написал ли Кирилл заявление в полицию. Но он может. Я не знаю, сильно ли он пострадал. <…> Кирилла нет для меня больше", — приводит телеканал слова артиста.Он добавил, что оба мужчины в момент конфликта были трезвыми.Емельянов отказался от комментариев.
https://ria.ru/20200319/1568816693.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл емельянов, россия, происшествия