https://ria.ru/20201022/knigi-1581083574.html
Путин заявил об отсутствии интереса к оценкам своей роли в истории
Президент Владимир Путин заявил, что никогда не думает о своей роли в истории. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T20:04
2020-10-22T20:04
2020-10-22T22:02
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что никогда не думает о своей роли в истории.Путин в четверг по видеосвязи принял участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай". Главу государства спросили, каким он видит свою роль в истории и свое наследие в качестве мирового лидера.Путин подчеркнул, что занимается текущей работой.
https://ria.ru/20201022/putin-1581082559.html
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, общество