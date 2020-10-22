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Путин призвал уважать позицию Китая по ядерному оружию
КНР задает законный вопрос, почему она должна замораживать свое неравенство с США и РФ в сфере ядерных потенциалов, и это ее суверенное право, заявил президент... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:46
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выступление путина на заседании валдайского клуба
договор снв-3
владимир путин
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> задает законный вопрос, почему она должна замораживать свое неравенство с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и РФ в сфере ядерных потенциалов, и это ее суверенное право, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.
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выступление путина на заседании валдайского клуба, договор снв-3, владимир путин, китай, сша, в мире

Путин призвал уважать позицию Китая по ядерному оружию

19:46 22.10.2020 (обновлено: 22:02 22.10.2020)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. КНР задает законный вопрос, почему она должна замораживать свое неравенство с США и РФ в сфере ядерных потенциалов, и это ее суверенное право, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Китай - огромная страна, великая держава с огромной экономикой, 1,5 миллиарда человек, но ядерного потенциала чуть ли не в два раза ниже, чем в России и США. Они задают законный вопрос: а что мы будем ограничивать или будем замораживать наше неравенство в этой сфере? Что здесь скажешь. Это суверенное право полуторамиллиардного народа, им решать, как они считают целесообразным строить обеспечение своей собственной безопасности",- сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о подключении Китая к СНВ.

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Выступление Путина на заседании Валдайского клубаДоговор СНВ-3Владимир ПутинКитайСШАВ мире
 
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