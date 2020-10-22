https://ria.ru/20201022/kitay-1581080550.html
Путин призвал уважать позицию Китая по ядерному оружию
КНР задает законный вопрос, почему она должна замораживать свое неравенство с США и РФ в сфере ядерных потенциалов, и это ее суверенное право, заявил президент... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:46
2020-10-22T19:46
2020-10-22T22:02
выступление путина на заседании валдайского клуба
договор снв-3
владимир путин
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">КНР</a> задает законный вопрос, почему она должна замораживать свое неравенство с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и РФ в сфере ядерных потенциалов, и это ее суверенное право, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.
https://ria.ru/20201022/dsnv-1581072725.html
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, договор снв-3, владимир путин, китай, сша, в мире