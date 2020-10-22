Путин призвал уважать позицию Китая по ядерному оружию

"Китай - огромная страна, великая держава с огромной экономикой, 1,5 миллиарда человек, но ядерного потенциала чуть ли не в два раза ниже, чем в России и США. Они задают законный вопрос: а что мы будем ограничивать или будем замораживать наше неравенство в этой сфере? Что здесь скажешь. Это суверенное право полуторамиллиардного народа, им решать, как они считают целесообразным строить обеспечение своей собственной безопасности",- сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", отвечая на вопрос о подключении Китая к СНВ.