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Путин допустил присоединение Китая к ДСНВ
Россия не против подключения к договору СНВ Китая, но США должны вести диалог с Пекином сами, а не перекладывать на Москву, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:55
2020-10-22T19:08
россия
договор снв-3
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия не против подключения к договору СНВ <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, но <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> должны вести диалог с Пекином сами, а не перекладывать на Москву, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.
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россия
китай
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россия, договор снв-3, китай, сша, в мире

Путин допустил присоединение Китая к ДСНВ

18:55 22.10.2020 (обновлено: 19:08 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкДвухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета JL-2 (Цзюйлан) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета JL-2 (Цзюйлан) на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Россия не против подключения к договору СНВ Китая, но США должны вести диалог с Пекином сами, а не перекладывать на Москву, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вторая часть (ситуации по СНВ) заключается в том, чтобы сделать эти договоренности многосторонними, включить туда и наших китайских друзей. Мы разве против? Совсем не против, но на нас только не нужно перекладывать ответственность за то, чтобы сделать этот договор многосторонним... Мы же не возражаем. Но мы что, являемся препятствием на этом пути? Нет", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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