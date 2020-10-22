https://ria.ru/20201022/kitay-1581068367.html
Путин допустил присоединение Китая к ДСНВ
Россия не против подключения к договору СНВ Китая, но США должны вести диалог с Пекином сами, а не перекладывать на Москву, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T18:55
2020-10-22T18:55
2020-10-22T19:08
россия
договор снв-3
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155931/00/1559310048_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_a071eb00625330dbf5faf9b301198eab.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Россия не против подключения к договору СНВ <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, но <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> должны вести диалог с Пекином сами, а не перекладывать на Москву, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.
https://ria.ru/20201021/vooruzheniya-1580918219.html
россия
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155931/00/1559310048_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_9a96e3d5a3bbba32e36a83a8598e2f04.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, договор снв-3, китай, сша, в мире