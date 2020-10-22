Путин допустил присоединение Китая к ДСНВ

"Вторая часть (ситуации по СНВ) заключается в том, чтобы сделать эти договоренности многосторонними, включить туда и наших китайских друзей. Мы разве против? Совсем не против, но на нас только не нужно перекладывать ответственность за то, чтобы сделать этот договор многосторонним... Мы же не возражаем. Но мы что, являемся препятствием на этом пути? Нет", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".