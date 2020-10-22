https://ria.ru/20201022/kislorod-1580956869.html

СК установит, кто сообщил о перебоях с кислородом в ростовской больнице

Правоохранительные органы проверят достоверность информации о том, что в больнице №20 Ростова-на-Дону якобы от нехватки медицинского кислорода скончались... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:17

2020-10-22T11:17

2020-10-22T18:37

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Правоохранительные органы проверят достоверность информации о том, что в больнице №20 <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a> якобы от нехватки медицинского кислорода скончались несколько пациентов с коронавирусом, а также установят, кто эту информацию распространил, сообщил РИА Новости представитель управления здравоохранения города.В среду в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> и Горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.На вопрос о том, что устанавливают следователи: кто распространил данную информацию или были ли сами проблемы с поставками кислорода, он ответил: "И то, и другое". По его словам, свою проверку горздрав начал в среду, сроки ее проведения будут зависеть от патологоанатомического вскрытия скончавшихся.

https://ria.ru/20201013/ivl-1579512636.html

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростов-на-дону, происшествия