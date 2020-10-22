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СК установит, кто сообщил о перебоях с кислородом в ростовской больнице
Правоохранительные органы проверят достоверность информации о том, что в больнице №20 Ростова-на-Дону якобы от нехватки медицинского кислорода скончались... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:17
2020-10-22T18:37
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт – РИА Новости, Юлия Насулина.</strong> Правоохранительные органы проверят достоверность информации о том, что в больнице №20 <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростова-на-Дону</a> якобы от нехватки медицинского кислорода скончались несколько пациентов с коронавирусом, а также установят, кто эту информацию распространил, сообщил РИА Новости представитель управления здравоохранения города.В среду в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзор</a> и Горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.На вопрос о том, что устанавливают следователи: кто распространил данную информацию или были ли сами проблемы с поставками кислорода, он ответил: "И то, и другое". По его словам, свою проверку горздрав начал в среду, сроки ее проведения будут зависеть от патологоанатомического вскрытия скончавшихся.
https://ria.ru/20201013/ivl-1579512636.html
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростов-на-дону, происшествия

СК установит, кто сообщил о перебоях с кислородом в ростовской больнице

11:17 22.10.2020 (обновлено: 18:37 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинские работники возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону
Медицинские работники возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Медицинские работники возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранительные органы проверят достоверность информации о том, что в больнице №20 Ростова-на-Дону якобы от нехватки медицинского кислорода скончались несколько пациентов с коронавирусом, а также установят, кто эту информацию распространил, сообщил РИА Новости представитель управления здравоохранения города.
В среду в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной Росздравнадзор и Горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.
"Проверкой занимается прокуратура, Следственный комитет, ждем результатов проверки - нашей и их", - сказал собеседник агентства.
На вопрос о том, что устанавливают следователи: кто распространил данную информацию или были ли сами проблемы с поставками кислорода, он ответил: "И то, и другое". По его словам, свою проверку горздрав начал в среду, сроки ее проведения будут зависеть от патологоанатомического вскрытия скончавшихся.
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