СК установит, кто сообщил о перебоях с кислородом в ростовской больнице
11:17 22.10.2020 (обновлено: 18:37 22.10.2020)
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинские работники возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону
Медицинские работники возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранительные органы проверят достоверность информации о том, что в больнице №20 Ростова-на-Дону якобы от нехватки медицинского кислорода скончались несколько пациентов с коронавирусом, а также установят, кто эту информацию распространил, сообщил РИА Новости представитель управления здравоохранения города.
В среду в СМИ появилась информация, что несколько пациентов городской больницы №20 Ростова-на-Дону якобы задохнулись во время продолжительной паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти опровергли эту информацию, заявив, что аварийных ситуаций в госпитале в последние дни не было, а закупки кислорода исполняются в надлежащем виде. Проверки начали областной Росздравнадзор и Горздрав. В Кремле информацию о смерти пациентов с COVID на ИВЛ в ростовской больнице назвали тревожной, отметив, что не сомневаются, что эти данные проверят.
"Проверкой занимается прокуратура, Следственный комитет, ждем результатов проверки - нашей и их", - сказал собеседник агентства.
На вопрос о том, что устанавливают следователи: кто распространил данную информацию или были ли сами проблемы с поставками кислорода, он ответил: "И то, и другое". По его словам, свою проверку горздрав начал в среду, сроки ее проведения будут зависеть от патологоанатомического вскрытия скончавшихся.