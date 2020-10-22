https://ria.ru/20201022/kiberprostranstvo-1581094551.html

Путин призвал США начать диалог по киберпространству

Президент России Владимир Путин заявил, что США не надо выставлять предварительные условия, надо договариваться - если кто-то думает про "вмешательство" в... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T21:37

2020-10-22T21:37

2020-10-22T21:37

выступление путина на заседании валдайского клуба

россия

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не надо выставлять предварительные условия, надо договариваться - если кто-то думает про "вмешательство" в киберпространсве - давайте установим контроль.У президента спросили о возможном установлении перемирия в киберпространстве, ведь, по мнению представителей США, Россия в этом направлении активно работает и активно вмешивается."Я считаю, что не нужно выставлять какие-то предварительные условия для того, чтобы начать этот диалог. Нужно немедленно сесть и договариваться. Ну чего здесь плохого? Мы ведь не предлагаем ничего плохого, что не соответствует интересам наших партнеров", - сказал президент."Если кто-то считает, что кто-то другой вмешивается в их дела, то давайте установим общие правила и выработаем инструменты верификации и контроля за тем, как мы исполняем наши договоренности. Я, честно говоря, не понимаю этого упорства", - добавил он.

https://ria.ru/20201020/kiberprostranstvo-1580570739.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, сша, в мире