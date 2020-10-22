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Шоубиз
https://ria.ru/20201022/kharlamov-1580968613.html
Курица как бумага: Харламов рассказал о борьбе с COVID-19
Переболевший коронавирусом Гарик Харламов рассказал в интервью Даниле Поперечному о своих симптомах. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:27
2020-10-22T12:27
шоубиз
гарик харламов (игорь)
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. Переболевший коронавирусом <a href="https://ria.ru/person_Garik_KHarlamov" target="_blank">Гарик Харламов</a> рассказал в интервью Даниле Поперечному о своих симптомах.39-летний шоумен считает, что подхватил заразу на корпоративе в Геленджике, но признаки ее появились, когда артист уже несколько дней был дома - 6 сентября. У Харламова поднялась температура выше 38 градусов. Он самоизолировался, отменил съемки и вызвал врачей.- Ко мне приехала бригада "Скорой помощи", взяла анализ, а он отрицательный. Попросили подождать денек и никуда не ходить. Приезжают на следующий день – у меня два положительных теста…. На четвертый день болезни пропали запахи, а курица, которую приносила мама и оставляла под дверь, по вкусу была похожа на бумагу… Я ставил эксперименты, нюхал все подряд. Две недели пролетели незаметно… Я переболел, слава Богу. Мне сказала, что иммунитета хватит на полгода, и не нужно прививаться, хотя я хотел пройти вакцинацию, - поделился Харламов в новом выпуске подкаста "Без души" на <a href="https://www.youtube.com/" target="_blank">YouTube</a>.Также артист юморист рассказал, что до проявления симптомов заболевания у него была встреча с Ильей Прусикиным из Little Big. Тот, к счастью, не успел подцепить вирус от юмориста. У его семьи также отрицательные тесты.По слова Харламова, его очень радует, что ни один человек от него не заразился.Ранее пользователи Сети удивились внешнему виду звезды комедийного шоу. Они отметили, что артист сильно похудел.
https://ria.ru/20201003/kharlamov-1578152214.html
https://ria.ru/20201022/kharlamov-1580960095.html
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гарик харламов (игорь)

Курица как бумага: Харламов рассказал о борьбе с COVID-19

12:27 22.10.2020
 
© YouTube-канал Данилы ПоперечногоКадр YouTube-шоу "Без души"
Кадр YouTube-шоу Без души - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© YouTube-канал Данилы Поперечного
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Переболевший коронавирусом Гарик Харламов рассказал в интервью Даниле Поперечному о своих симптомах.
39-летний шоумен считает, что подхватил заразу на корпоративе в Геленджике, но признаки ее появились, когда артист уже несколько дней был дома - 6 сентября. У Харламова поднялась температура выше 38 градусов. Он самоизолировался, отменил съемки и вызвал врачей.
Актер Гарик Харламов - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
3 октября, 15:15Шоубиз
"Не узнать на фото": Гарик Харламов удивил фанатов внешним видом
- Ко мне приехала бригада "Скорой помощи", взяла анализ, а он отрицательный. Попросили подождать денек и никуда не ходить. Приезжают на следующий день – у меня два положительных теста…. На четвертый день болезни пропали запахи, а курица, которую приносила мама и оставляла под дверь, по вкусу была похожа на бумагу… Я ставил эксперименты, нюхал все подряд. Две недели пролетели незаметно… Я переболел, слава Богу. Мне сказала, что иммунитета хватит на полгода, и не нужно прививаться, хотя я хотел пройти вакцинацию, - поделился Харламов в новом выпуске подкаста "Без души" на YouTube.
Также артист юморист рассказал, что до проявления симптомов заболевания у него была встреча с Ильей Прусикиным из Little Big. Тот, к счастью, не успел подцепить вирус от юмориста. У его семьи также отрицательные тесты.
Актриса Кристина Асмус и актер Гарик Харламов перед началом мюзикла CHICAGO в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
11:41Шоубиз
Дочь Харламова и Асмус до сих пор не знает, что родители расстались
По слова Харламова, его очень радует, что ни один человек от него не заразился.
Ранее пользователи Сети удивились внешнему виду звезды комедийного шоу. Они отметили, что артист сильно похудел.
 
ШоубизГарик Харламов (Игорь)
 
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