https://ria.ru/20201022/khangoshvili-1580987010.html

СК закрыл дело против убитого в Берлине Хангошвили

СК РФ закрыл уголовное преследование гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, участвовавшего в террористическом подполье на Северном Кавказе и застреленного в... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:23

2020-10-22T13:23

2020-10-22T13:25

зелимхан хангошвили

шамиль басаев

владимир путин

сирия

следственный комитет россии (ск рф)

грузия

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ закрыл уголовное преследование гражданина <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_zelimkhan-khangoshvili/" target="_blank" data-auto="true">Зелимхана Хангошвили</a>, участвовавшего в террористическом подполье на Северном Кавказе и застреленного в Берлине в 2019 году, сообщили РИА Новости в ведомстве в ответе на запрос.В налете участвовали в общей сложности более 300 боевиков. В результате нападения были убиты около сотни военных, милиционеров и гражданских, еще больше были ранены, но остались живы.Уголовное дело против Хангошвили расследовалось сразу по четырем статьям: о бандитизме, нападениях на сотрудников правоохранительных органов, терактах и незаконном обороте оружия. Расследование против других участников того нападения продолжается.В августе прошлого года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.В начале октября в Берлине начались слушания по этому делу. Немецкое следствие полагает, что россиянин получил задание о ликвидации Хангошвили "от государственных ведомств правительства России".Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти неформально обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метрополитене, но получили отказ.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей.Хангошвили, как отметили собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей. В дальнейшем Хангошвили участвовал в подготовке террористов и переправке их в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирию</a> через <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>.

https://ria.ru/20201008/khangoshvili-1578887419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573151789.html

сирия

грузия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зелимхан хангошвили, шамиль басаев, владимир путин, сирия, следственный комитет россии (ск рф), грузия, берлин (город), в мире