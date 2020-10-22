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https://ria.ru/20201022/khangoshvili-1580987010.html
СК закрыл дело против убитого в Берлине Хангошвили
СК РФ закрыл уголовное преследование гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, участвовавшего в террористическом подполье на Северном Кавказе и застреленного в... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T13:23
2020-10-22T13:25
зелимхан хангошвили
шамиль басаев
владимир путин
сирия
следственный комитет россии (ск рф)
грузия
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ закрыл уголовное преследование гражданина <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_zelimkhan-khangoshvili/" target="_blank" data-auto="true">Зелимхана Хангошвили</a>, участвовавшего в террористическом подполье на Северном Кавказе и застреленного в Берлине в 2019 году, сообщили РИА Новости в ведомстве в ответе на запрос.В налете участвовали в общей сложности более 300 боевиков. В результате нападения были убиты около сотни военных, милиционеров и гражданских, еще больше были ранены, но остались живы.Уголовное дело против Хангошвили расследовалось сразу по четырем статьям: о бандитизме, нападениях на сотрудников правоохранительных органов, терактах и незаконном обороте оружия. Расследование против других участников того нападения продолжается.В августе прошлого года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.В начале октября в Берлине начались слушания по этому делу. Немецкое следствие полагает, что россиянин получил задание о ликвидации Хангошвили "от государственных ведомств правительства России".Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти неформально обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метрополитене, но получили отказ.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей.Хангошвили, как отметили собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей. В дальнейшем Хангошвили участвовал в подготовке террористов и переправке их в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирию</a> через <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>.
https://ria.ru/20201008/khangoshvili-1578887419.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200618/1573151789.html
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зелимхан хангошвили, шамиль басаев, владимир путин, сирия, следственный комитет россии (ск рф), грузия, берлин (город), в мире

СК закрыл дело против убитого в Берлине Хангошвили

13:23 22.10.2020 (обновлено: 13:25 22.10.2020)
 
Зелимхан Хангошвили
Зелимхан Хангошвили - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. СК РФ закрыл уголовное преследование гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, участвовавшего в террористическом подполье на Северном Кавказе и застреленного в Берлине в 2019 году, сообщили РИА Новости в ведомстве в ответе на запрос.
"Уголовное преследование в отношении уроженца села Дуиси Ахметского района Грузии Хангошвили Зелимхана Султановича по факту его участия в ночь на 22 июня 2004 года в нападении банд под руководством Шамиля Басаева на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих … Ингушетии … прекращено в связи с его смертью", - сказали в СК РФ.
В налете участвовали в общей сложности более 300 боевиков. В результате нападения были убиты около сотни военных, милиционеров и гражданских, еще больше были ранены, но остались живы.
Уголовное дело против Хангошвили расследовалось сразу по четырем статьям: о бандитизме, нападениях на сотрудников правоохранительных органов, терактах и незаконном обороте оружия. Расследование против других участников того нападения продолжается.
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В августе прошлого года 40-летнего Хангошвили застрелили в берлинском парке Тиргартен. Подозреваемый - гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.
В начале октября в Берлине начались слушания по этому делу. Немецкое следствие полагает, что россиянин получил задание о ликвидации Хангошвили "от государственных ведомств правительства России".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что российские власти неформально обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в московском метрополитене, но получили отказ.
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По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей.
Хангошвили, как отметили собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей. В дальнейшем Хангошвили участвовал в подготовке террористов и переправке их в Сирию через Турцию.
 
Зелимхан ХангошвилиШамиль БасаевВладимир ПутинСирияСледственный комитет России (СК РФ)ГрузияБерлин (город)В мире
 
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