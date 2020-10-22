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Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
Москва не собирается терпеть хамство, но настроена на продолжение попыток объяснить свою точку зрения Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T23:56
2020-10-23T01:04
владимир путин
москва
германия
политика
россия
дмитрий песков
европа
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не собирается терпеть хамство, но настроена на продолжение попыток объяснить свою точку зрения <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он отметит, что у России с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> есть определенные сложности и "определенный раздражитель"."Но все равно, скажем так, работать над тем, чтобы этот раздражитель как-то иллюминировать все равно надо сообща", — заявил он.Однако, к сожалению, попытки совместно работать над этим пока не получились, залючил Песков.
https://ria.ru/20201022/krym-1581082199.html
москва
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владимир путин, москва, германия, политика, россия, дмитрий песков, европа

Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"

23:56 22.10.2020 (обновлено: 01:04 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Москва не собирается терпеть хамство, но настроена на продолжение попыток объяснить свою точку зрения Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Путин сегодня говорил, что нам нужно быть терпеливее, конструктивнее и последовательно объяснять нашу позицию нашим партнерам. Конечно же, хамства терпеть никто не собирается, и об этом говорил Сергей Викторович Лавров, но в тоже время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить себя", — сказал Песков в эфире "Первого канала".

Он отметит, что у России с Германией есть определенные сложности и "определенный раздражитель".
"Но все равно, скажем так, работать над тем, чтобы этот раздражитель как-то иллюминировать все равно надо сообща", — заявил он.
Однако, к сожалению, попытки совместно работать над этим пока не получились, залючил Песков.
Ялта - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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