Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:56 22.10.2020 (обновлено: 01:04 23.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Москва не собирается терпеть хамство, но настроена на продолжение попыток объяснить свою точку зрения Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Путин сегодня говорил, что нам нужно быть терпеливее, конструктивнее и последовательно объяснять нашу позицию нашим партнерам. Конечно же, хамства терпеть никто не собирается, и об этом говорил Сергей Викторович Лавров, но в тоже время в Москве все настроены на продолжение попыток объяснить себя", — сказал Песков в эфире "Первого канала".
Он отметит, что у России с Германией есть определенные сложности и "определенный раздражитель".
"Но все равно, скажем так, работать над тем, чтобы этот раздражитель как-то иллюминировать все равно надо сообща", — заявил он.
Однако, к сожалению, попытки совместно работать над этим пока не получились, залючил Песков.