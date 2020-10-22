https://ria.ru/20201022/khamstvo-1581108130.html

Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"

Москва не собирается терпеть хамство, но настроена на продолжение попыток объяснить свою точку зрения Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T23:56

2020-10-22T23:56

2020-10-23T01:04

владимир путин

москва

германия

политика

россия

дмитрий песков

европа

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> не собирается терпеть хамство, но настроена на продолжение попыток объяснить свою точку зрения <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Он отметит, что у России с <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a> есть определенные сложности и "определенный раздражитель"."Но все равно, скажем так, работать над тем, чтобы этот раздражитель как-то иллюминировать все равно надо сообща", — заявил он.Однако, к сожалению, попытки совместно работать над этим пока не получились, залючил Песков.

https://ria.ru/20201022/krym-1581082199.html

москва

германия

россия

европа

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, москва, германия, политика, россия, дмитрий песков, европа