https://ria.ru/20201022/khaker-1581034596.html
В США нашли хакера, продававшего данные 186 миллионов избирателей
Компания по обеспечению кибербезопасности Trustwave заявила, что обнаружила хакера, продававшего данные о 186 миллионах американских избирателей, говорится в... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:47
2020-10-22T16:47
2020-10-22T16:47
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Компания по обеспечению кибербезопасности Trustwave заявила, что обнаружила хакера, продававшего данные о 186 миллионах американских избирателей, говорится в сообщении компании."В ходе расследования вокруг выборов команда Trustwave SpiderLabs обнаружила огромные базы данных с подробной информацией об избирателях и потребителях <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, выставленные на продажу на нескольких хакерских форумах", - говорится в сообщении компании.Как уточняется, эти базы данных содержат "шокирующий уровень" подробной информации о гражданах, в том числе их политическую принадлежность.Те, кто продают данные об американских избирателях, утверждают, что базы включают в себя 186 миллионов записей. Как говорится в заявлении, если это правда, то, значит, там содержится информация почти обо всех избирателях США.Компания полагает, что эта информация может быть использована для мошенничества и распространения дезинформации для потенциального воздействия на выборы, особенно в "колеблющихся" штатах.В сообщении говорится, что компания обнаружила пост, размещенный в конце сентября этого года, где автор продавал базу данных, которая включала имена, адреса, возраст, пол и политическую принадлежность 186 миллионов избирателей США.Как отмечает телеканал <a href="https://www.nbcnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC News</a>, большая часть данных, выявленных Trustwave, является общедоступной, и почти все они подобны тем, что регулярно покупаются и продаются законным бизнесом. Однако тот факт, что так много имен, адресов электронной почты, номеров телефонов и записей о регистрации избирателей были обнаружены для массовой продажи в теневом интернете, как пишет телеканал, подчеркивает, насколько легко преступники и иностранные противники могут их задействовать.
https://ria.ru/20200825/kiberprostranstvo-1576267864.html
https://ria.ru/20201019/khakerstvo-1580550483.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Компания по обеспечению кибербезопасности Trustwave заявила, что обнаружила хакера, продававшего данные о 186 миллионах американских избирателей, говорится в сообщении компании.
"В ходе расследования вокруг выборов команда Trustwave SpiderLabs обнаружила огромные базы данных с подробной информацией об избирателях и потребителях США
, выставленные на продажу на нескольких хакерских форумах", - говорится в сообщении компании.
Как уточняется, эти базы данных содержат "шокирующий уровень" подробной информации о гражданах, в том числе их политическую принадлежность.
Те, кто продают данные об американских избирателях, утверждают, что базы включают в себя 186 миллионов записей. Как говорится в заявлении, если это правда, то, значит, там содержится информация почти обо всех избирателях США.
Компания полагает, что эта информация может быть использована для мошенничества и распространения дезинформации для потенциального воздействия на выборы, особенно в "колеблющихся" штатах.
В сообщении говорится, что компания обнаружила пост, размещенный в конце сентября этого года, где автор продавал базу данных, которая включала имена, адреса, возраст, пол и политическую принадлежность 186 миллионов избирателей США.
Как отмечает телеканал NBC News
, большая часть данных, выявленных Trustwave, является общедоступной, и почти все они подобны тем, что регулярно покупаются и продаются законным бизнесом. Однако тот факт, что так много имен, адресов электронной почты, номеров телефонов и записей о регистрации избирателей были обнаружены для массовой продажи в теневом интернете, как пишет телеканал, подчеркивает, насколько легко преступники и иностранные противники могут их задействовать.