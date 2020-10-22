https://ria.ru/20201022/keshbek-1581010024.html

В санаториях отмечают рост продаж путевок после начала акции кешбэка

Представители санаториев на юге России, в Калининградской области, Подмосковье и на Урале сообщают об увеличении продаж после открытия второго этапа программы... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:32

2020-10-22T15:32

2020-10-22T15:33

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кешбэк

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Представители санаториев на юге России, в Калининградской области, Подмосковье и на Урале сообщают об увеличении продаж после открытия второго этапа программы кешбэка, рассказали РИА Новости в Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья (АОТ).Ассоциация провела опрос среди здравниц, участвующих в программе Ростуризма по стимулированию доступных внутренних турпоездок."Второй этап программы идет в весьма неблагоприятных условиях. Негативные ожидания обоснованно увеличиваются на почве роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ. Отрасль начала фиксировать факты отмен и аннуляций в связи с настороженностью граждан. Помимо этого, некоторые участники жалуются на технические проблемы с платформой сайта мирпутешествий.рф, но, по информации ассоциации, над их устранением в Ростуризме сейчас активно работают", — прокомментировали ситуацию в АОТ.Тем не менее, представители некоторых санаториев сообщают об увеличении продаж с момента старта второго этапа акции, в среднем — до 30 приобретений путевок на здравницу. "Причем такие результаты есть как в южных, например, сочинских санаториях, так и в регионах, где уже не так тепло, например, в Калининградской области, Подмосковье, на Урале", — отметил собеседник.Благодаря значительному увеличению срока действия второго этапа программы – на приобретение путевок отводится полтора месяца, а не неделя – у туристов есть время спокойно определиться с регионом для оздоровительного тура, говорит медицинский директор ассоциации Михаил Данилов. "Эта возможность также объясняет отсутствие ажиотажа, схожего с предыдущим этапом программы Ростуризма", – сказал эксперт.Второй этап программы стимулирования турпоездок по России стартовал в полночь на четверг и продлится до 5 декабря. В это время все желающие могут приобрести туры и размещение в гостиницах с последующими кешбэком 20 процентов стоимости услуг. Максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей, минимальная длительность тура или проживания в средствах размещения уменьшена с четырех до двух ночей. Путешествие можно начать с момента оплаты и вернуться до 10 января 2021 года.

https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)