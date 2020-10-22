https://ria.ru/20201022/katolikos-1580989011.html

Католикос всех армян благословил священников, отправляющихся в Карабах

Католикос всех армян Гарегин II благословил в четверг утром священников, отправляющихся на линию соприкосновения в Карабахе, сообщил иерей Ваграм Меликян,... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T13:31

2020-10-22T13:31

2020-10-22T13:31

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

армянская апостольская церковь

гарегин ii

москва

сша

армения

справки

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости.</strong> Католикос всех армян Гарегин II благословил в четверг утром священников, отправляющихся на линию соприкосновения в Карабахе, сообщил иерей Ваграм Меликян, директор информационной службы духовного центра Армянской апостольской церкви - Первопрестольного святого Эчмиадзина."Гарегин II 22 октября утром принял и преподал патриаршее благословение шести священникам из Араратской и Гугаркской епархий, отправляющимся в Арцах (самоназвание Карабаха – ред.). Его Святейшество призвал их служить смелостью духа примером и поддерживать наших храбрых бойцов, защищающих на передовой границы родины", - написал Меликян в Facebook.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201013/rezhim-prekrascheniya-ognya-1579532768.html

москва

сша

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армянская апостольская церковь, гарегин ii, москва, сша, армения, справки, в мире