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https://ria.ru/20201022/katastrofa-1580944435.html
Впервые описаны подробности самой страшной катастрофы в истории Земли
Ученые Центра изучения океана и Центра изучения геологических наук имени Гельмгольца в Германии впервые описали подробную картину глобальной катастрофы, которая РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:21
2020-10-22T12:16
германия
наука
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Ученые Центра изучения океана и Центра изучения геологических наук имени Гельмгольца в Германии впервые описали подробную картину глобальной катастрофы, которая произошла на Земле 252 миллиона лет назад, сообщает <a href="https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-10/ggph-hag101920.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">EurekaAlert</a>.В результате катастрофы на Земле вымерли 95 процентов морских и 75 процентов сухопутных животных. Считается, что ее причиной стала вулканическая активность на территории нынешней Сибири на границе пермского и триасового периодов, однако точных доказательств этого не было.В исследовании немецкие ученые использовали раковины ископаемых брахиопод, которые были отложены на дне мелководных шельфовых морей океана Тетис 252 миллиона лет назад. Измерив изотопы элемента бора в окаменелых раковинах, они смогли определить изменение значений pH морской воды до и после массового исчезновения видов. Так как на уровень pH влияет содержание углекислого газа в атмосфере, стало возможно реконструировать и эти данные.Оказалось, что обширные излияния магмы высвободили огромное количество парникового газа. Его накопление в атмосфере длилось несколько тысячелетий, что вызвало сильное потепление и подкисление океана. Это привело к исчезновению морских кальцифицирующих организмов.Парниковый эффект обусловил повышение температуры и химическое выветривание на суше. Множество питательных веществ попало в океаны, чрезмерно удобряя их, разрастались мертвые зоны, лишенные кислорода. Воздействие сразу нескольких факторов уничтожило разные группы животных.Растворение гидратов метана — еще одна потенциальная причина катастрофы — было признано маловероятным.Как пояснила руководитель группы исследователей Хана Юрикова, древние извержения вулканов не стоит сравнивать с антропогенными выбросами углеродов: сжигание всего ископаемого топлива не приведет к такому же росту CO<sub>2</sub> в атмосфере, как на границе пермского и триасового периодов."Вместе с тем беспокойство вызывает тот факт, что темпы накопления парникового газа сейчас в 14 раз превышают темпы, наблюдаемые во время величайшей биологической катастрофы в истории Земли", — добавила ученый.
https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574001623.html
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германия, наука

Впервые описаны подробности самой страшной катастрофы в истории Земли

10:21 22.10.2020 (обновлено: 12:16 22.10.2020)
 
© Illustrated by Dawid Adam IurinoИллюстрация, изображающая начало пермско-триасового массового вымирания
Иллюстрация, изображающая начало пермско-триасового массового вымирания - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Illustrated by Dawid Adam Iurino
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ученые Центра изучения океана и Центра изучения геологических наук имени Гельмгольца в Германии впервые описали подробную картину глобальной катастрофы, которая произошла на Земле 252 миллиона лет назад, сообщает EurekaAlert.
В результате катастрофы на Земле вымерли 95 процентов морских и 75 процентов сухопутных животных. Считается, что ее причиной стала вулканическая активность на территории нынешней Сибири на границе пермского и триасового периодов, однако точных доказательств этого не было.
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В исследовании немецкие ученые использовали раковины ископаемых брахиопод, которые были отложены на дне мелководных шельфовых морей океана Тетис 252 миллиона лет назад. Измерив изотопы элемента бора в окаменелых раковинах, они смогли определить изменение значений pH морской воды до и после массового исчезновения видов. Так как на уровень pH влияет содержание углекислого газа в атмосфере, стало возможно реконструировать и эти данные.
Оказалось, что обширные излияния магмы высвободили огромное количество парникового газа. Его накопление в атмосфере длилось несколько тысячелетий, что вызвало сильное потепление и подкисление океана. Это привело к исчезновению морских кальцифицирующих организмов.
Парниковый эффект обусловил повышение температуры и химическое выветривание на суше. Множество питательных веществ попало в океаны, чрезмерно удобряя их, разрастались мертвые зоны, лишенные кислорода. Воздействие сразу нескольких факторов уничтожило разные группы животных.
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Растворение гидратов метана — еще одна потенциальная причина катастрофы — было признано маловероятным.
Как пояснила руководитель группы исследователей Хана Юрикова, древние извержения вулканов не стоит сравнивать с антропогенными выбросами углеродов: сжигание всего ископаемого топлива не приведет к такому же росту CO2 в атмосфере, как на границе пермского и триасового периодов.
"Вместе с тем беспокойство вызывает тот факт, что темпы накопления парникового газа сейчас в 14 раз превышают темпы, наблюдаемые во время величайшей биологической катастрофы в истории Земли", — добавила ученый.
 
ГерманияНаука
 
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