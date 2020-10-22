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https://ria.ru/20201022/kartrayt-1581017726.html
Защита жены рэпера Картрайта снова пожаловалась на следствие
Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), подала заявления в СК и прокуратуру о новых фактах давления... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:41
2020-10-22T21:51
марина кохал
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Защита <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марины Кохал</a>, обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко), подала заявления в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и прокуратуру о новых фактах давления на нее со стороны следствия, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Лукьянов.По его словам, это произошло уже после того, как руководитель следственной группы, занимающейся этим делом, сменился.Ранее защита Кохал также подала в правоохранительные органы заявление о давлении следствия на нее. "Ответа на него до сих пор нет", - заметил Лукьянов.Как считает СК, жена рэпера Марина Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений", убила своего мужа. Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Это объяснение следствие не устроило, ей предъявили обвинение в убийстве, 3 августа - арестовали.Четырнадцатого октября была задержана ее мама Елена Кохал по подозрению в соучастии в убийстве. Следствие сперва просило об аресте, но затем, учтя состояние здоровья женщины, отозвало ходатайство.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/kartrayt-1579812740.html
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марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Защита жены рэпера Картрайта снова пожаловалась на следствие

15:41 22.10.2020 (обновлено: 21:51 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости. Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), подала заявления в СК и прокуратуру о новых фактах давления на нее со стороны следствия, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Лукьянов.

"Новое заявление подано, оно касается нового визита следователя в СИЗО-5, где сейчас находится Кохал. Разговор велся без присутствия адвокатов", - сказал Лукьянов.

Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 17:17
Следователи заявили, что жена Картрайта заранее спланировала его убийство
По его словам, это произошло уже после того, как руководитель следственной группы, занимающейся этим делом, сменился.
Ранее защита Кохал также подала в правоохранительные органы заявление о давлении следствия на нее. "Ответа на него до сих пор нет", - заметил Лукьянов.
Как считает СК, жена рэпера Марина Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений", убила своего мужа. Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Это объяснение следствие не устроило, ей предъявили обвинение в убийстве, 3 августа - арестовали.
Четырнадцатого октября была задержана ее мама Елена Кохал по подозрению в соучастии в убийстве. Следствие сперва просило об аресте, но затем, учтя состояние здоровья женщины, отозвало ходатайство.
Рэпер Энди Картрайт с женой - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 10:36
Опубликована переписка жены Картрайта с любовницей рэпера
 
Марина КохалГибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди КартрайтРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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