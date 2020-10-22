https://ria.ru/20201022/kartrayt-1581017726.html

Защита жены рэпера Картрайта снова пожаловалась на следствие

Защита Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), подала заявления в СК и прокуратуру о новых фактах давления... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:41

2020-10-22T15:41

2020-10-22T21:51

марина кохал

гибель украинского рэпера в петербурге

энди картрайт

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Защита <a href="http://ria.ru/person_marina-kokhal/" target="_blank" data-auto="true">Марины Кохал</a>, обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера <a href="http://ria.ru/person_endi-kartrayt/" target="_blank" data-auto="true">Энди Картрайта</a> (Александра Юшко), подала заявления в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> и прокуратуру о новых фактах давления на нее со стороны следствия, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Лукьянов.По его словам, это произошло уже после того, как руководитель следственной группы, занимающейся этим делом, сменился.Ранее защита Кохал также подала в правоохранительные органы заявление о давлении следствия на нее. "Ответа на него до сих пор нет", - заметил Лукьянов.Как считает СК, жена рэпера Марина Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений", убила своего мужа. Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Картрайта в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Это объяснение следствие не устроило, ей предъявили обвинение в убийстве, 3 августа - арестовали.Четырнадцатого октября была задержана ее мама Елена Кохал по подозрению в соучастии в убийстве. Следствие сперва просило об аресте, но затем, учтя состояние здоровья женщины, отозвало ходатайство.

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/kartrayt-1579812740.html

https://ria.ru/20200806/1575433221.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия