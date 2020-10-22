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Путин заявил, что миру нужен общий универсальный каркас
Мировому сообществу не обойтись без общего, универсального каркаса международной жизни, какие бы группы по интересам ни существовали и ни возникали в будущем,... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:59
2020-10-22T19:42
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Мировому сообществу не обойтись без общего, универсального каркаса международной жизни, какие бы группы по интересам ни существовали и ни возникали в будущем, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Очевидно и то, что без общего, универсального каркаса международной жизни, какие бы группы объединений, ситуативные союзы по интересам сейчас и в будущем ни возникали, нам в любом случае без этого общего каркаса не обойтись. Просто многосторонность следует понимать не как всеохватность, а как необходимость привлечения тех, кто действительно заинтересован в урегулировании проблем", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20201022/putin-1581053707.html
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выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, в мире

Путин заявил, что миру нужен общий универсальный каркас

17:59 22.10.2020 (обновлено: 19:42 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай" в режиме видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мировому сообществу не обойтись без общего, универсального каркаса международной жизни, какие бы группы по интересам ни существовали и ни возникали в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очевидно и то, что без общего, универсального каркаса международной жизни, какие бы группы объединений, ситуативные союзы по интересам сейчас и в будущем ни возникали, нам в любом случае без этого общего каркаса не обойтись. Просто многосторонность следует понимать не как всеохватность, а как необходимость привлечения тех, кто действительно заинтересован в урегулировании проблем", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании дискуссионного клуба Валдай в режиме видеосвязи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
17:57
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Выступление Путина на заседании Валдайского клубаРоссияВладимир ПутинВ мире
 
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