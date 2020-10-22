https://ria.ru/20201022/karkas-1581054277.html
Путин заявил, что миру нужен общий универсальный каркас
Мировому сообществу не обойтись без общего, универсального каркаса международной жизни, какие бы группы по интересам ни существовали и ни возникали в будущем,... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:59
2020-10-22T17:59
2020-10-22T19:42
выступление путина на заседании валдайского клуба
россия
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Мировому сообществу не обойтись без общего, универсального каркаса международной жизни, какие бы группы по интересам ни существовали и ни возникали в будущем, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Очевидно и то, что без общего, универсального каркаса международной жизни, какие бы группы объединений, ситуативные союзы по интересам сейчас и в будущем ни возникали, нам в любом случае без этого общего каркаса не обойтись. Просто многосторонность следует понимать не как всеохватность, а как необходимость привлечения тех, кто действительно заинтересован в урегулировании проблем", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20201022/putin-1581053707.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выступление путина на заседании валдайского клуба, россия, владимир путин, в мире