https://ria.ru/20201022/karabakh-1581059870.html

Конфликт в Карабахе не должен стать религиозным, призывают эксперты

Конфликт в Нагорном Карабахе пока не религиозный и не должен им стать, заявил председатель совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС)... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:18

2020-10-22T18:18

2020-10-22T18:18

религия и мировоззрение

религия

виктор кудрявцев

александр кудрявцев

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справки

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Конфликт в Нагорном Карабахе пока не религиозный и не должен им стать, заявил председатель совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Александр Кудрявцев.Презентация доклада "Мониторинг религиозной свободы в современном мире" прошла в четверг в МИА "Россия сегодня". Документ представляет собой тематический обзор материалов российских и зарубежных СМИ и докладов правозащитных организаций за период с августа 2019 года по май 2020 года. Также в докладе приведен анализ "наиболее характерных особенностей притеснения религиозных свобод". Доклад ежегодно готовит РАРС – общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России."В настоящее время конфликт в Нагорном Карабахе не имеет межрелигиозного, межконфессионального окраса, но есть силы, которые хотели бы его придать. И очень бы не хотелось, чтобы он принял такую окраску", - заявил Кудрявцев.Он отметил, что на этой почве в России уже "есть разделения" среди азербайджанцев и армян.Генеральный секретарь РАРС пастор Олег Гончаров в свою очередь заметил, что если этот территориальный конфликт будет продолжаться, "есть опасность, что он выйдет за рамки двух стран и примет глобальный характер"."Есть разные игроки из мусульманского мира, которые поддерживают разные стороны конфликта. Религиозные войны и крестовые походы – это страшное убийство", - сказал начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/karabakh-1580724195.html

https://ria.ru/20201022/katolikos-1580989011.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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