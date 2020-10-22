Карабах обвинил Баку в артиллерийских ударах по населенным пунктам
08:40 22.10.2020 (обновлено: 09:00 22.10.2020)
ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. ВС Азербайджана наносят артиллерийские удары по городу Мартуни и окрестным селам, заявили в официальном Инфоцентре непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"В ночь с 21 на 22 октября в населенных пунктах было относительно спокойно. В данный момент враг применяет артиллерию против Мартуни и окрестных сел. Информации о пострадавших и ущербе пока нет", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале центра.
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Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что локальные бои в Карабахе идут по всей линии соприкосновения.
"Ночью обстановка в зоне арцахско-азербайджанского конфликта была стабильно напряженной. На отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли. В данный момент бои местного значения идут по всем направлениям линии фронта. Кроме локальных боев, диверсионные группы противника пытались просочиться в центральном направлении, эти попытки были пресечены подразделениями армии обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра НКР.
Отмечается, что подразделения армии Карабаха "успешно пресекают планы противника по изменения оперативной обстановки и продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.