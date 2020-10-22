Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580935221.html
Карабах обвинил Баку в артиллерийских ударах по населенным пунктам
ВС Азербайджана наносят артиллерийские удары по городу Мартуни и окрестным селам, заявили в официальном Инфоцентре непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T08:40
2020-10-22T09:00
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
обсе
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577928838_0:12:1695:965_1400x0_80_0_0_1b6a3fedd88f15c8369edb637bb3e1ef.jpg
<strong>ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости.</strong> ВС <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> наносят артиллерийские удары по городу Мартуни и окрестным селам, заявили в официальном Инфоцентре непризнанной <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Нагорно-Карабахской республики</a>.Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что локальные бои в Карабахе идут по всей линии соприкосновения.Отмечается, что подразделения армии Карабаха "успешно пресекают планы противника по изменения оперативной обстановки и продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армения</a> и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
нагорно-карабахская республика
сша
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577928838_165:0:1537:1029_1400x0_80_0_0_948be31736f4e8764c0c7e0f7ef3d43c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, нагорно-карабахская республика, сша, азербайджан, в мире

Карабах обвинил Баку в артиллерийских ударах по населенным пунктам

08:40 22.10.2020 (обновлено: 09:00 22.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. ВС Азербайджана наносят артиллерийские удары по городу Мартуни и окрестным селам, заявили в официальном Инфоцентре непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"В ночь с 21 на 22 октября в населенных пунктах было относительно спокойно. В данный момент враг применяет артиллерию против Мартуни и окрестных сел. Информации о пострадавших и ущербе пока нет", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале центра.
Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
"Настоящие звери": кто тайно приехал воевать в Нагорный Карабах
Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила, что локальные бои в Карабахе идут по всей линии соприкосновения.
"Ночью обстановка в зоне арцахско-азербайджанского конфликта была стабильно напряженной. На отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли. В данный момент бои местного значения идут по всем направлениям линии фронта. Кроме локальных боев, диверсионные группы противника пытались просочиться в центральном направлении, эти попытки были пресечены подразделениями армии обороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра НКР.
Отмечается, что подразделения армии Карабаха "успешно пресекают планы противника по изменения оперативной обстановки и продолжают выполнять поставленные перед ними боевые задачи".
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаОБСЕНагорно-Карабахская РеспубликаСШААзербайджанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:34Эксперт прокомментировал заявление Путина по Карабаху на "Валдае"
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
23:51В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
23:48Песков рассказал о предстоящих контактах между Россией и США по ДСНВ
Лента новостейМолния