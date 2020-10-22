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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580933445.html
Баку заявил о продолжающихся боях в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях в Карабахе. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T08:13
2020-10-22T11:25
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>БАКУ, 22 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank" data-auto="true">Минобороны Азербайджана</a> заявило о продолжающихся боях в Карабахе."В течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек", — говорится в сообщении.Как утверждают в военном ведомстве, на Губадлинском направлении армянское подразделение понесло потери в личном составе и военной технике и было вынуждено отступить с важных высот.В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что азербайджанские военные наносят артиллерийские удары по городу Мартуни и окрестным селам. В Степанакерте ночь прошла спокойно.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Вину за эскалацию конфликта Баку и Ереван возлагают друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.Десятого октября вступило в силу перемирие, о котором Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москве</a>. Однако в тот же день обе стороны снова стали обвинять друг друга в обстрелах. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html
https://ria.ru/20201022/pashinyan-1580927024.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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минобороны азербайджана, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Баку заявил о продолжающихся боях в Карабахе

08:13 22.10.2020 (обновлено: 11:25 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМашина под обломками разрушенного после обстрела дома в Гяндже
Машина под обломками разрушенного после обстрела дома в Гяндже - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БАКУ, 22 окт — РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о продолжающихся боях в Карабахе.
"В течение дня 21 октября и в ночь на 22 октября боевые действия на Агдере-Агдамском, Физули-Джебраильском и Зангилан-Губадлинском направлениях фронта продолжались с различной интенсивностью. Противник подверг обстрелу оборонительные позиции азербайджанской армии из стрелкового оружия, минометов и пушек", — говорится в сообщении.
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Как утверждают в военном ведомстве, на Губадлинском направлении армянское подразделение понесло потери в личном составе и военной технике и было вынуждено отступить с важных высот.

"В настоящее время боевые действия продолжаются по всему фронту. Наши войска контролируют оперативную обстановку", — добавили в Минобороны.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что азербайджанские военные наносят артиллерийские удары по городу Мартуни и окрестным селам. В Степанакерте ночь прошла спокойно.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Вину за эскалацию конфликта Баку и Ереван возлагают друг на друга. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, в Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.
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Ситуация усугубляется тем, что Баку активно поддерживает Турция, член НАТО. Армения, в свою очередь, входит в ОДКБ. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Десятого октября вступило в силу перемирие, о котором Армения и Азербайджан договорились в ходе многочасовых переговоров в Москве. Однако в тот же день обе стороны снова стали обвинять друг друга в обстрелах. Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМинобороны АзербайджанаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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