https://ria.ru/20201022/karabakh-1580931419.html
Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах нескольких населенных пунктов
Вооруженные силы Азербайджана обстреляли несколько населенных пунктов в Карабахе, заявили в МИД непризнанной НКР. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T07:45
2020-10-22T07:45
2020-10-22T08:15
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
сша
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 22 окт — РИА Новости.</strong> Вооруженные силы Азербайджана обстреляли несколько населенных пунктов в Карабахе, заявили в МИД непризнанной НКР.Как передает корреспондент РИА Новости, в самой столице непризнанной республики, городе Степанакерте, сохраняется спокойная обстановка, ночь прошла тихо. Сирену воздушной тревоги не включали, не было и новых обстрелов. На улицах непривычно много автомобилей и людей.Война в КарабахеКонфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/turtsiya-1580905602.html
нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, сша, армения, в мире
СТЕПАНАКЕРТ, 22 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли несколько населенных пунктов в Карабахе, заявили в МИД непризнанной НКР.
"Двадцать первого октября вновь обстрелу подверглись населенные пункты Мартунинского и Мартакертского районов Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. — Прим. ред.). ВС Азербайджана применили артиллерийский огонь по городу Мартуни и деревне Гергер, в результате чего мирному населению был нанесен материальный ущерб", — написано в Telegram-канале ведомства.
Как передает корреспондент РИА Новости, в самой столице непризнанной республики, городе Степанакерте, сохраняется спокойная обстановка, ночь прошла тихо. Сирену воздушной тревоги не включали, не было и новых обстрелов. На улицах непривычно много автомобилей и людей.
Война в Карабахе
Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан
настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения
защищает интересы непризнанной республики.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку
и Ереван
возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция
(член НАТО
). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ
.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.