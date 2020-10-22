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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201022/karabakh-1580931419.html
Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах нескольких населенных пунктов
Вооруженные силы Азербайджана обстреляли несколько населенных пунктов в Карабахе, заявили в МИД непризнанной НКР. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T07:45
2020-10-22T08:15
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
сша
армения
в мире
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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 22 окт — РИА Новости.</strong> Вооруженные силы Азербайджана обстреляли несколько населенных пунктов в Карабахе, заявили в МИД непризнанной НКР.Как передает корреспондент РИА Новости, в самой столице непризнанной республики, городе Степанакерте, сохраняется спокойная обстановка, ночь прошла тихо. Сирену воздушной тревоги не включали, не было и новых обстрелов. На улицах непривычно много автомобилей и людей.Война в КарабахеКонфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджан</a> настаивает на сохранении своей территориальной целостности, <a href="http://ria.ru/location_Armenia/">Армения</a> защищает интересы непризнанной республики.Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. <a href="http://ria.ru/location_Baku/">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/">Ереван</a> возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/">ОДКБ</a>.Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/turtsiya-1580905602.html
нагорный карабах
сша
армения
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нагорный карабах, сша, армения, в мире

Карабах обвинил Азербайджан в обстрелах нескольких населенных пунктов

07:45 22.10.2020 (обновлено: 08:15 22.10.2020)
 
© Фото : Минобороны АзербайджанаВоенная техника армии Азербайджана
Военная техника армии Азербайджана - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : Минобороны Азербайджана
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СТЕПАНАКЕРТ, 22 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Азербайджана обстреляли несколько населенных пунктов в Карабахе, заявили в МИД непризнанной НКР.

"Двадцать первого октября вновь обстрелу подверглись населенные пункты Мартунинского и Мартакертского районов Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. — Прим. ред.). ВС Азербайджана применили артиллерийский огонь по городу Мартуни и деревне Гергер, в результате чего мирному населению был нанесен материальный ущерб", — написано в Telegram-канале ведомства.

Как передает корреспондент РИА Новости, в самой столице непризнанной республики, городе Степанакерте, сохраняется спокойная обстановка, ночь прошла тихо. Сирену воздушной тревоги не включали, не было и новых обстрелов. На улицах непривычно много автомобилей и людей.

Война в Карабахе

Конфликт начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.
Пробитая каска на территории у госпиталя в Мартакерте, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики.
Утром 27 сентября обстановка на линии соприкосновения накалилась. Баку и Ереван возлагают ответственность за это друг на друга. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.
Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО). В свою очередь, Армения входит в ОДКБ.
Девятого октября в Москве прошли армяно-азербайджанские переговоры, стороны договорились о прекращении огня, а также об обмене пленными и телами убитых, однако бои продолжились.
Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие предприняли в ночь на 18 октября, но и она пока не привела к устойчивой деэскалации.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
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