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В Казани арестовали подозреваемого в изнасиловании и похищении
Кировский районный суд Казани в четверг арестовал подозреваемого в изнасиловании бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, сообщил старший помощник... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:35
2020-10-22T17:35
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Кировский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> в четверг арестовал подозреваемого в изнасиловании бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.По данным следствия, во вторник днём в казанский отдел полиции "Юдино" поступило сообщение, что ранее судимый 44-летний мужчина проник в квартиру бывшей сожительницы и <a href="https://ria.ru/20201020/iznasilovanie-1580737224.html" target="_blank">изнасиловал</a> женщину и ее 17-летнюю дочь, а затем насильно увёз женщину в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в Марий Эл, женщина освобождена.По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование несовершеннолетней" и "похищение человека".На видео допроса, опубликованного региональным следственным управлением, подозреваемый заявил, что не признает свою вину.Ранее прокурор Татарстана <a href="http://ria.ru/person_ildus-nafikov/" target="_blank" data-auto="true">Илдус Нафиков</a> взял расследование дела под личный контроль и дал поручение проверить исполнение законодательства по контролю за поведением тех, кто освободился из мест лишения свободы.
https://ria.ru/20200706/1573959842.html
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республика татарстан (татарстан)
казань
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республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

В Казани арестовали подозреваемого в изнасиловании и похищении

17:35 22.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Кировский районный суд Казани в четверг арестовал подозреваемого в изнасиловании бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
По данным следствия, во вторник днём в казанский отдел полиции "Юдино" поступило сообщение, что ранее судимый 44-летний мужчина проник в квартиру бывшей сожительницы и изнасиловал женщину и ее 17-летнюю дочь, а затем насильно увёз женщину в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в Марий Эл, женщина освобождена.
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По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование несовершеннолетней" и "похищение человека".
"Ходатайство следствия удовлетворено. Подозреваемый заключён под стражу до 20 декабря", - сказал Галиев журналистам.
На видео допроса, опубликованного региональным следственным управлением, подозреваемый заявил, что не признает свою вину.
Ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков взял расследование дела под личный контроль и дал поручение проверить исполнение законодательства по контролю за поведением тех, кто освободился из мест лишения свободы.
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