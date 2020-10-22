https://ria.ru/20201022/iznasilovanie-1581046518.html

В Казани арестовали подозреваемого в изнасиловании и похищении

Кировский районный суд Казани в четверг арестовал подозреваемого в изнасиловании бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, сообщил старший помощник... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:35

2020-10-22T17:35

2020-10-22T17:35

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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<strong>КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости.</strong> Кировский районный суд <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> в четверг арестовал подозреваемого в изнасиловании бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.По данным следствия, во вторник днём в казанский отдел полиции "Юдино" поступило сообщение, что ранее судимый 44-летний мужчина проник в квартиру бывшей сожительницы и <a href="https://ria.ru/20201020/iznasilovanie-1580737224.html" target="_blank">изнасиловал</a> женщину и ее 17-летнюю дочь, а затем насильно увёз женщину в неизвестном направлении. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в Марий Эл, женщина освобождена.По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование несовершеннолетней" и "похищение человека".На видео допроса, опубликованного региональным следственным управлением, подозреваемый заявил, что не признает свою вину.Ранее прокурор Татарстана <a href="http://ria.ru/person_ildus-nafikov/" target="_blank" data-auto="true">Илдус Нафиков</a> взял расследование дела под личный контроль и дал поручение проверить исполнение законодательства по контролю за поведением тех, кто освободился из мест лишения свободы.

https://ria.ru/20200706/1573959842.html

https://ria.ru/20200303/1567899516.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, происшествия