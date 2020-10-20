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https://ria.ru/20201020/iznasilovanie-1580737224.html
Жителя Татарстана заподозрили в изнасиловании сожительницы и ее дочери
Полицейские задержали в Марий Эл ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании в Казани бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, сообщили в... РИА Новости, 20.10.2020
2020-10-20T21:57
2020-10-20T21:57
илдус нафиков
республика марий эл
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости.</strong> Полицейские задержали в <a href="https://ria.ru/mariel" target="_blank">Марий Эл</a> ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a> бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, сообщили в МВД по <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстану </a>и прокуратуре республики."В 15.37 в дежурную часть отдела полиции № 4 "Юдино" УМВД России по городу Казани поступило сообщение о том, что мужчина совершил противоправные действия в отношении бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери. Был объявлен план "Перехват"… в ходе которого подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в поселке Сотнур Волжского района Республики Марий Эл", - говорится в сообщении МВД.Как уточнил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, ранее судимый 44-летний мужчина проник в квартиру одного из домов в казанском поселке Юдино, где находились 13-летний сын и 17-летняя дочь его бывшей сожительницы. Под угрозой ножа он связал подростков, изнасиловал девушку, а затем избил и изнасиловал их мать, вернувшуюся в этот момент домой. После этого, по данным прокуратуры, мужчина насильно усадил женщину в автомобиль и увёз в неизвестном направлении.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование несовершеннолетней" и "похищение человека". В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан, женщина освобождена.Галиев отметил, что прокурор Татарстана <a href="http://ria.ru/person_ildus-nafikov/" target="_blank" data-auto="true">Илдус Нафиков</a> дал поручение районному прокурору и профильным подразделениям аппарата надзорного ведомства провести проверку исполнения законодательства в части обеспечения надлежащего контроля за поведением лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Прокурор Татарстана взял под личный контроль расследование уголовного дела.
https://ria.ru/20201019/ubiystvo-1580441660.html
https://ria.ru/20200910/spasenie-1577020425.html
республика татарстан (татарстан)
казань
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илдус нафиков, республика марий эл, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Жителя Татарстана заподозрили в изнасиловании сожительницы и ее дочери

21:57 20.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Марий Эл ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании в Казани бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, сообщили в МВД по Татарстану и прокуратуре республики.
"В 15.37 в дежурную часть отдела полиции № 4 "Юдино" УМВД России по городу Казани поступило сообщение о том, что мужчина совершил противоправные действия в отношении бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери. Был объявлен план "Перехват"… в ходе которого подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в поселке Сотнур Волжского района Республики Марий Эл", - говорится в сообщении МВД.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 11:18
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки в Дагестане признал вину
Как уточнил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, ранее судимый 44-летний мужчина проник в квартиру одного из домов в казанском поселке Юдино, где находились 13-летний сын и 17-летняя дочь его бывшей сожительницы. Под угрозой ножа он связал подростков, изнасиловал девушку, а затем избил и изнасиловал их мать, вернувшуюся в этот момент домой. После этого, по данным прокуратуры, мужчина насильно усадил женщину в автомобиль и увёз в неизвестном направлении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование несовершеннолетней" и "похищение человека". В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан, женщина освобождена.
Галиев отметил, что прокурор Татарстана Илдус Нафиков дал поручение районному прокурору и профильным подразделениям аппарата надзорного ведомства провести проверку исполнения законодательства в части обеспечения надлежащего контроля за поведением лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Прокурор Татарстана взял под личный контроль расследование уголовного дела.
Сотрудники правоохранительных органов с собакой - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 10:25
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Илдус НафиковРеспублика Марий ЭлРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
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