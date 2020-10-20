Жителя Татарстана заподозрили в изнасиловании сожительницы и ее дочери
КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Полицейские задержали в Марий Эл ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании в Казани бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, сообщили в МВД по Татарстану и прокуратуре республики.
"В 15.37 в дежурную часть отдела полиции № 4 "Юдино" УМВД России по городу Казани поступило сообщение о том, что мужчина совершил противоправные действия в отношении бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери. Был объявлен план "Перехват"… в ходе которого подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в поселке Сотнур Волжского района Республики Марий Эл", - говорится в сообщении МВД.
Как уточнил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, ранее судимый 44-летний мужчина проник в квартиру одного из домов в казанском поселке Юдино, где находились 13-летний сын и 17-летняя дочь его бывшей сожительницы. Под угрозой ножа он связал подростков, изнасиловал девушку, а затем избил и изнасиловал их мать, вернувшуюся в этот момент домой. После этого, по данным прокуратуры, мужчина насильно усадил женщину в автомобиль и увёз в неизвестном направлении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "изнасилование несовершеннолетней" и "похищение человека". В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан, женщина освобождена.
Галиев отметил, что прокурор Татарстана Илдус Нафиков дал поручение районному прокурору и профильным подразделениям аппарата надзорного ведомства провести проверку исполнения законодательства в части обеспечения надлежащего контроля за поведением лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Прокурор Татарстана взял под личный контроль расследование уголовного дела.
10 сентября, 10:25В Петербурге пес спас девочку от изнасилования