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Эксперт рассказал, сколько можно сэкономить с льготной ипотекой
Россияне смогут сэкономить на ипотеке с помощью льготной ставки, несмотря на то, что цены на жилье подросли. Об этом каналу "360" рассказал научный сотрудник... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:44
2020-10-22T14:44
ипотека
михаил мишустин
общество
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Россияне смогут сэкономить на ипотеке с помощью льготной ставки, несмотря на то, что цены на жилье подросли. Об этом каналу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"360"</a> рассказал научный сотрудник Центр структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов. Он добавил, что за время действия льготной ипотеки стало понятно, что спрос на такую программу есть. Поэтому власти решили увеличить объемы и продлить сроки на следующий год, "чтобы удовлетворить в полной мере этот спрос". Программа <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Ipoteka/" target="_blank">ипотеки</a> с господдержкой заработала в России в конце апреля, став одной из самых успешных антикризисных мер: с весны банки выдали более 220 тысяч кредитов на 630 миллиардов рублей. Льготная ставка в 6,5 процента действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. В четверг, 22 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил о решении продлении действия программы до 1 июля 2021 года
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ипотека, михаил мишустин, общество, экономика

Эксперт рассказал, сколько можно сэкономить с льготной ипотекой

14:44 22.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство жилых домов
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Россияне смогут сэкономить на ипотеке с помощью льготной ставки, несмотря на то, что цены на жилье подросли. Об этом каналу "360" рассказал научный сотрудник Центр структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов.

"Экономия на выплату процентов сейчас составляет порядка 20%. Если на 4% вырастает стоимость жилья, то мы все равно имеем экономию в 15% на 20-летнем горизонте", — пояснил эксперт.

Он добавил, что за время действия льготной ипотеки стало понятно, что спрос на такую программу есть. Поэтому власти решили увеличить объемы и продлить сроки на следующий год, "чтобы удовлетворить в полной мере этот спрос".
Программа ипотеки с господдержкой заработала в России в конце апреля, став одной из самых успешных антикризисных мер: с весны банки выдали более 220 тысяч кредитов на 630 миллиардов рублей.
Льготная ставка в 6,5 процента действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. В четверг, 22 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил о решении продлении действия программы до 1 июля 2021 года
Ипотека - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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