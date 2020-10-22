https://ria.ru/20201022/informatsiya-1580925127.html

Нацразведка США обвинила Россию в получении информации об избирателях

Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T02:57

2020-10-22T02:57

2020-10-22T09:38

дональд трамп

вашингтон (город)

президентские выборы в сша — 2020

россия

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сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости.</strong> Директор национальной разведки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Джон Рэтклифф заявил, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и России.Глава нацразведки отметил, что эту информацию могут использовать, чтобы создать сомнения среди голосующих граждан, "посеять хаос и подорвать доверие к выборам"."Мы уже видели, что Иран шлет фальшивые электронные письма, чтобы испугать избирателей, породить общественные волнения и нанести ущерб президенту <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампу</a>", — продолжил Рэтклифф.Также он обвинил Иран в распространении видео о мошенническом голосовании — эти кадры, по его словам, недостоверны.При этом он признал, что таких действий со стороны Москвы не заметили, однако выразил мнение, что Россия все равно получила "некоторую информацию об избирателях, как и в 2016 году"."Будьте уверены, что мы готовы к возможности действий со стороны этих (стран. — Прим. ред.), враждебных демократии", — подчеркнул глава нацразведки.Он вновь заявил, что Соединенные Штаты "не потерпят" вмешательства в выборы и готовы "заставить заплатить цену" тех, кто на это пойдет.Россия и Иран в прошлом отвергали обвинения во вмешательстве в выборы в США.

https://ria.ru/20200927/vybory-1577857284.html

https://ria.ru/20200926/biden-1577800998.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, вашингтон (город), россия, иран, сша, в мире