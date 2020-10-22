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https://ria.ru/20201022/informatsiya-1580925127.html
Нацразведка США обвинила Россию в получении информации об избирателях
Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T02:57
2020-10-22T09:38
дональд трамп
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<strong>ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости.</strong> Директор национальной разведки <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Джон Рэтклифф заявил, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> и России.Глава нацразведки отметил, что эту информацию могут использовать, чтобы создать сомнения среди голосующих граждан, "посеять хаос и подорвать доверие к выборам"."Мы уже видели, что Иран шлет фальшивые электронные письма, чтобы испугать избирателей, породить общественные волнения и нанести ущерб президенту <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Трампу</a>", — продолжил Рэтклифф.Также он обвинил Иран в распространении видео о мошенническом голосовании — эти кадры, по его словам, недостоверны.При этом он признал, что таких действий со стороны Москвы не заметили, однако выразил мнение, что Россия все равно получила "некоторую информацию об избирателях, как и в 2016 году"."Будьте уверены, что мы готовы к возможности действий со стороны этих (стран. — Прим. ред.), враждебных демократии", — подчеркнул глава нацразведки.Он вновь заявил, что Соединенные Штаты "не потерпят" вмешательства в выборы и готовы "заставить заплатить цену" тех, кто на это пойдет.Россия и Иран в прошлом отвергали обвинения во вмешательстве в выборы в США.
https://ria.ru/20200927/vybory-1577857284.html
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дональд трамп, вашингтон (город), россия, иран, сша, в мире

Нацразведка США обвинила Россию в получении информации об избирателях

02:57 22.10.2020 (обновлено: 09:38 22.10.2020)
 
© AP Photo / Tony DejakИзбирательный участок в Кливленде, США
Избирательный участок в Кливленде, США - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© AP Photo / Tony Dejak
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ВАШИНГТОН, 22 окт — РИА Новости. Директор национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России.

"Мы хотели бы предупредить публику: мы определили, что два зарубежных действующих лица — Иран и Россия — предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение в связи с нашими выборами. <...> Мы подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей", — сказал он на пресс-конференции.

Глава нацразведки отметил, что эту информацию могут использовать, чтобы создать сомнения среди голосующих граждан, "посеять хаос и подорвать доверие к выборам".
"Мы уже видели, что Иран шлет фальшивые электронные письма, чтобы испугать избирателей, породить общественные волнения и нанести ущерб президенту Трампу", — продолжил Рэтклифф.
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Также он обвинил Иран в распространении видео о мошенническом голосовании — эти кадры, по его словам, недостоверны.

"Это отчаянные меры со стороны отчаянных противников", — добавил Рэтклифф.

При этом он признал, что таких действий со стороны Москвы не заметили, однако выразил мнение, что Россия все равно получила "некоторую информацию об избирателях, как и в 2016 году".
"Будьте уверены, что мы готовы к возможности действий со стороны этих (стран. — Прим. ред.), враждебных демократии", — подчеркнул глава нацразведки.
Он вновь заявил, что Соединенные Штаты "не потерпят" вмешательства в выборы и готовы "заставить заплатить цену" тех, кто на это пойдет.
Россия и Иран в прошлом отвергали обвинения во вмешательстве в выборы в США.
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