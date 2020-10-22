https://ria.ru/20201022/ikra-1580931812.html
На Сахалине двое мужчин украли более 265 килограммов красной икры
Двое жителей Сахалина похитили с рыбопромышленного предприятия более 265 килограммов икры, ущерб составил более 929 тысяч рублей, сообщает в четверг... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T07:49
2020-10-22T07:49
2020-10-22T07:49
корсаков
сахалинская область
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Двое жителей Сахалина похитили с рыбопромышленного предприятия более 265 килограммов икры, ущерб составил более 929 тысяч рублей, сообщает в четверг пресс-служба УМВД России по <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a>.По данным полиции, в ночь с 14 на 15 сентября этого года мужчины, 18 лет и 21 года, взломали ломом замок в одном из зданий рыбоперерабатывающего предприятия в <a href="http://ria.ru/location_Korsakov/" target="_blank" data-auto="true">Корсакове</a> и похитили более 265 килограмм лососевой икры общей стоимостью более 929 тысяч рублей. Икру они успели распродать, а вырученные деньги потратить.
корсаков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
корсаков, сахалинская область, происшествия