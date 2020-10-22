https://ria.ru/20201022/granitsy-1580974564.html

Попова рассказала, когда нужно было закрывать границы из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допускает, что надо было сразу закрывать сообщение с Европой, когда началось распространение коронавируса в Милане. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:33

2020-10-22T12:33

2020-10-22T13:46

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коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

милан

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> допускает, что надо было сразу закрывать сообщение с Европой, когда началось распространение коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Milano/" target="_blank" data-auto="true">Милане</a>.По ее словам, то, что в РФ старательно делали, на чем сосредоточивались, - это все уроки на будущее."При принятии решений в каждый момент прошедшего полугодия мы руководствовались сложившимися условиями. Теперь предстоит большая работа по анализу пройденного этапа, чтобы в будущем мы работали эффективнее", - добавила она.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

милан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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