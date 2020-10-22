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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/granitsy-1580974564.html
Попова рассказала, когда нужно было закрывать границы из-за COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допускает, что надо было сразу закрывать сообщение с Европой, когда началось распространение коронавируса в Милане. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:33
2020-10-22T13:46
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милан
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Глава Роспотребнадзора <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> допускает, что надо было сразу закрывать сообщение с Европой, когда началось распространение коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Milano/" target="_blank" data-auto="true">Милане</a>.По ее словам, то, что в РФ старательно делали, на чем сосредоточивались, - это все уроки на будущее."При принятии решений в каждый момент прошедшего полугодия мы руководствовались сложившимися условиями. Теперь предстоит большая работа по анализу пройденного этапа, чтобы в будущем мы работали эффективнее", - добавила она.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), милан, общество

Попова рассказала, когда нужно было закрывать границы из-за COVID-19

12:33 22.10.2020 (обновлено: 13:46 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова допускает, что надо было сразу закрывать сообщение с Европой, когда началось распространение коронавируса в Милане.

"Может быть, надо было сразу закрываться от Европы, когда были заражения в Милане. Дало бы это результат или нет, сегодня сказать трудно. Есть понимание, что инфекция все равно проникла бы, просто чуть позже. Ведь человек, который не смог улететь из Милана, нашел бы другой способ прилететь в Россию", - рассказала Попова в интервью в рамках исследования "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", размещенного на сайте РАНХиГС.

По ее словам, то, что в РФ старательно делали, на чем сосредоточивались, - это все уроки на будущее.
"При принятии решений в каждый момент прошедшего полугодия мы руководствовались сложившимися условиями. Теперь предстоит большая работа по анализу пройденного этапа, чтобы в будущем мы работали эффективнее", - добавила она.
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