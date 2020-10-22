https://ria.ru/20201022/gospital-1580978238.html

В Тюменской области развернуты 15 госпиталей для лечения больных COVID-19

В Тюменской области для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией действуют 15 инфекционных моногоспиталей на 2703 койки, из которых заняты 2295,... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:52

2020-10-22T12:52

2020-10-22T12:53

тюменская область

александр моор

тюменская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580709149_0:377:2856:1984_1400x0_80_0_0_07dfccebbe78cdb109648ff6086f7b63.jpg

<strong>ТЮМЕНЬ, 22 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией действуют 15 инфекционных моногоспиталей на 2703 койки, из которых заняты 2295, сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>.Она отметила, что количество мест для больных COVID-19 соответствует нормативам Минздрава, но резерв для создания новых инфекционных коек есть и их количество ежедневно увеличивается."В частности, планируется в кратчайшие сроки развернуть до 500 коек в <a href="http://ria.ru/location_Tobolsk/" target="_blank" data-auto="true">Тобольске</a>. Там будут лечиться не только жители города, но и пациенты из Вагайского, Уватского и Тобольского районов", — привели в пресс-службе губернатора области слова Логиновой.По данным федерального оперштаба, по состоянию на 22 октября за последние сутки в Тюменской области выявлено 139 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 12134 случаев заболевания.Как сообщила на заседании руководитель регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Галина Шарухо, уровень заболеваемости взрослого населения в четыре раза выше, чем среди детей. Заболеваемость среди людей старше 65 лет - 282 случая на 100 тысяч населения. По данным эпидрасследований, чаще всего люди заражаются при контактах в семьях, общественных местах и транспорте. Кроме того, за последние четыре недели зарегистрировано 144 случая завоза инфекции в регион. Начиная с 30 сентября, в Тюменской области ежедневно проводится от 8 до 10 тысяч исследований на коронавирус.Как сообщил на заседании глава региона, облправительство не планирует вводить каких-либо новых ограничений для бизнеса в связи с пандемией. В то же время, для предупреждения распространения инфекции необходимо продолжать и усиливать контроль за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях, подчеркнул Моор.

https://ria.ru/20201019/gospital-1580484633.html

тюменская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюменская область