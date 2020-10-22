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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201022/gospital-1580978238.html
В Тюменской области развернуты 15 госпиталей для лечения больных COVID-19
В Тюменской области для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией действуют 15 инфекционных моногоспиталей на 2703 койки, из которых заняты 2295,... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:52
2020-10-22T12:53
тюменская область
александр моор
тюменская область
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<strong>ТЮМЕНЬ, 22 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией действуют 15 инфекционных моногоспиталей на 2703 койки, из которых заняты 2295, сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a>.Она отметила, что количество мест для больных COVID-19 соответствует нормативам Минздрава, но резерв для создания новых инфекционных коек есть и их количество ежедневно увеличивается."В частности, планируется в кратчайшие сроки развернуть до 500 коек в <a href="http://ria.ru/location_Tobolsk/" target="_blank" data-auto="true">Тобольске</a>. Там будут лечиться не только жители города, но и пациенты из Вагайского, Уватского и Тобольского районов", — привели в пресс-службе губернатора области слова Логиновой.По данным федерального оперштаба, по состоянию на 22 октября за последние сутки в Тюменской области выявлено 139 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 12134 случаев заболевания.Как сообщила на заседании руководитель регионального управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Галина Шарухо, уровень заболеваемости взрослого населения в четыре раза выше, чем среди детей. Заболеваемость среди людей старше 65 лет - 282 случая на 100 тысяч населения. По данным эпидрасследований, чаще всего люди заражаются при контактах в семьях, общественных местах и транспорте. Кроме того, за последние четыре недели зарегистрировано 144 случая завоза инфекции в регион. Начиная с 30 сентября, в Тюменской области ежедневно проводится от 8 до 10 тысяч исследований на коронавирус.Как сообщил на заседании глава региона, облправительство не планирует вводить каких-либо новых ограничений для бизнеса в связи с пандемией. В то же время, для предупреждения распространения инфекции необходимо продолжать и усиливать контроль за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях, подчеркнул Моор.
https://ria.ru/20201019/gospital-1580484633.html
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александр моор, тюменская область

В Тюменской области развернуты 15 госпиталей для лечения больных COVID-19

12:52 22.10.2020 (обновлено: 12:53 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТЮМЕНЬ, 22 окт — РИА Новости. В Тюменской области для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией действуют 15 инфекционных моногоспиталей на 2703 койки, из которых заняты 2295, сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Логинова на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Александр Моор.
Она отметила, что количество мест для больных COVID-19 соответствует нормативам Минздрава, но резерв для создания новых инфекционных коек есть и их количество ежедневно увеличивается.
"В частности, планируется в кратчайшие сроки развернуть до 500 коек в Тобольске. Там будут лечиться не только жители города, но и пациенты из Вагайского, Уватского и Тобольского районов", — привели в пресс-службе губернатора области слова Логиновой.
По данным федерального оперштаба, по состоянию на 22 октября за последние сутки в Тюменской области выявлено 139 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 12134 случаев заболевания.
Медицинский работник у красной зоны во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центр Москва - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 14:24Тюменская область
Новые госпитали для лечения больных COVID-19 открыты в Тюменской области
Как сообщила на заседании руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, уровень заболеваемости взрослого населения в четыре раза выше, чем среди детей. Заболеваемость среди людей старше 65 лет - 282 случая на 100 тысяч населения. По данным эпидрасследований, чаще всего люди заражаются при контактах в семьях, общественных местах и транспорте. Кроме того, за последние четыре недели зарегистрировано 144 случая завоза инфекции в регион. Начиная с 30 сентября, в Тюменской области ежедневно проводится от 8 до 10 тысяч исследований на коронавирус.
Как сообщил на заседании глава региона, облправительство не планирует вводить каких-либо новых ограничений для бизнеса в связи с пандемией. В то же время, для предупреждения распространения инфекции необходимо продолжать и усиливать контроль за соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности на предприятиях, подчеркнул Моор.
 
Тюменская областьАлександр МоорТюменская область
 
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