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ДНР обвинила силовиков в обстреле Горловки
Украинские силовики из беспилотника обстреляли поселок в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сгорел дом, сообщил в четверг РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T09:51
2020-10-22T09:51
иван приходько
мчс днр
донецкая народная республика
горловка
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Украинские силовики из беспилотника обстреляли поселок в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике <a href="http://ria.ru/location_Horlivka/" target="_blank" data-auto="true">Горловке</a>, сгорел дом, сообщил в четверг глава администрации города <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Prikhodko/" target="_blank" data-auto="true">Иван Приходько</a>.По информации пресс-службы МЧС ДНР, в результате попадания взрывоопасного предмета произошло возгорание строений.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.
донецкая народная республика
горловка
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иван приходько, мчс днр, донецкая народная республика, горловка, в мире

ДНР обвинила силовиков в обстреле Горловки

09:51 22.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские силовики из беспилотника обстреляли поселок в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сгорел дом, сообщил в четверг глава администрации города Иван Приходько.

"Предварительно, в результате обстрела с беспилотника поселка Молочный, улица Фруктовая, 30 в 04.20 (совпадает с мск) уничтожены дом, хозпостройка и деревянный навес, сена 400 тюков. Без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

По информации пресс-службы МЧС ДНР, в результате попадания взрывоопасного предмета произошло возгорание строений.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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Иван ПриходькоМЧС ДНРДонецкая Народная РеспубликаГорловкаВ мире
 
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