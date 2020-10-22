https://ria.ru/20201022/gorlovka-1580941695.html

ДНР обвинила силовиков в обстреле Горловки

Украинские силовики из беспилотника обстреляли поселок в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловке, сгорел дом, сообщил в четверг РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T09:51

2020-10-22T09:51

2020-10-22T09:51

иван приходько

мчс днр

донецкая народная республика

горловка

в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости.</strong> Украинские силовики из беспилотника обстреляли поселок в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике <a href="http://ria.ru/location_Horlivka/" target="_blank" data-auto="true">Горловке</a>, сгорел дом, сообщил в четверг глава администрации города <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Prikhodko/" target="_blank" data-auto="true">Иван Приходько</a>.По информации пресс-службы МЧС ДНР, в результате попадания взрывоопасного предмета произошло возгорание строений.Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта жило около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>.

донецкая народная республика

горловка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван приходько, мчс днр, донецкая народная республика, горловка, в мире