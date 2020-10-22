https://ria.ru/20201022/google-1581097839.html

Google отреагировал на решение суда о фильме "Беслан"

Google не согласен с решением суда о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" на YouTube и намерен его обжаловать, заявляя, что видеохостинг никогда не... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T22:04

2020-10-22T22:04

2020-10-22T23:18

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> не согласен с решением суда о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> и намерен его обжаловать, заявляя, что видеохостинг никогда не ограничивал доступ пользователей к видео, а лишь помечал "чувствительный" контент соответствующими предупреждениями, заявили РИА Новости в пресс-службе Google.Ранее 22 октября Таганский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a> на YouTube."YouTube никогда не ограничивал права пользователей на доступ к видео. В соответствии с политиками YouTube, видео, которые могут быть чувствительны для определенных аудиторий, например, откровенно изображающие сцены насилия, содержат соответствующие предупреждения", - заявили в интернет-компании."Просмотр таких видео происходит после подтверждения согласия на просмотр, которое пользователь дает, войдя в свой аккаунт, если он не залогинен на момент просмотра", - добавили в Google.Ранее Прокурор Москвы обратился в суд с иском к компании Google LLC, требуя восстановить нарушенные права граждан. Истец настаивает на устранении ограничений для просмотра документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина в виде авторизации и предупреждений о "недопустимости" содержания видеоматериала.Роскомнадзор сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина". Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. Как заявляло ведомство, на YouTube фильм отмечен как недопустимый, однако он транслировался на телевидении и не содержит какой-либо запрещенной информации.

https://ria.ru/20200908/beslan-1576914442.html

https://ria.ru/20200901/beslan-1576549265.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, youtube, google, беслан, общество