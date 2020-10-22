https://ria.ru/20201022/google-1581097839.html
Google отреагировал на решение суда о фильме "Беслан"
Google не согласен с решением суда о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" на YouTube и намерен его обжаловать, заявляя, что видеохостинг никогда не... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T22:04
2020-10-22T22:04
2020-10-22T23:18
россия
youtube
google
беслан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576650757_37:0:2202:1218_1400x0_80_0_0_3fee1157b24af959679f591e658bf8ab.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> не согласен с решением суда о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" на <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> и намерен его обжаловать, заявляя, что видеохостинг никогда не ограничивал доступ пользователей к видео, а лишь помечал "чувствительный" контент соответствующими предупреждениями, заявили РИА Новости в пресс-службе Google.Ранее 22 октября Таганский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-rogatkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Рогаткина</a> на YouTube."YouTube никогда не ограничивал права пользователей на доступ к видео. В соответствии с политиками YouTube, видео, которые могут быть чувствительны для определенных аудиторий, например, откровенно изображающие сцены насилия, содержат соответствующие предупреждения", - заявили в интернет-компании."Просмотр таких видео происходит после подтверждения согласия на просмотр, которое пользователь дает, войдя в свой аккаунт, если он не залогинен на момент просмотра", - добавили в Google.Ранее Прокурор Москвы обратился в суд с иском к компании Google LLC, требуя восстановить нарушенные права граждан. Истец настаивает на устранении ограничений для просмотра документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина в виде авторизации и предупреждений о "недопустимости" содержания видеоматериала.Роскомнадзор сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина". Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. Как заявляло ведомство, на YouTube фильм отмечен как недопустимый, однако он транслировался на телевидении и не содержит какой-либо запрещенной информации.
https://ria.ru/20200908/beslan-1576914442.html
https://ria.ru/20200901/beslan-1576549265.html
россия
беслан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576650757_135:0:1759:1218_1400x0_80_0_0_00154c5e811331eeb1d5245cbb769d46.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, youtube, google, беслан, общество
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Google
не согласен с решением суда о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" на YouTube
и намерен его обжаловать, заявляя, что видеохостинг никогда не ограничивал доступ пользователей к видео, а лишь помечал "чувствительный" контент соответствующими предупреждениями, заявили РИА Новости в пресс-службе Google.
Ранее 22 октября Таганский суд Москвы
удовлетворил иск столичной прокуратуры к компании Google LLC о снятии ограничений на просмотр фильма "Беслан" Александра Рогаткина
на YouTube.
"Мы не согласны с решением и планируем его обжаловать", - заявили в Google.
"YouTube никогда не ограничивал права пользователей на доступ к видео. В соответствии с политиками YouTube, видео, которые могут быть чувствительны для определенных аудиторий, например, откровенно изображающие сцены насилия, содержат соответствующие предупреждения", - заявили в интернет-компании.
"Просмотр таких видео происходит после подтверждения согласия на просмотр, которое пользователь дает, войдя в свой аккаунт, если он не залогинен на момент просмотра", - добавили в Google.
Ранее Прокурор Москвы обратился в суд с иском к компании Google LLC, требуя восстановить нарушенные права граждан. Истец настаивает на устранении ограничений для просмотра документального фильма "Беслан" Александра Рогаткина в виде авторизации и предупреждений о "недопустимости" содержания видеоматериала.
Роскомнадзор сообщал, что направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма "Беслан. Фильм Александра Рогаткина". Ведомство потребовало строго соблюдать при работе сервисов Google в РФ законодательство по распространению информации, запрещающее цензуру. Как заявляло ведомство, на YouTube фильм отмечен как недопустимый, однако он транслировался на телевидении и не содержит какой-либо запрещенной информации.