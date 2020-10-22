https://ria.ru/20201022/gerzmava-1581006745.html
Хибла Герзмава даст сольный концерт в Московской консерватории
Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава выступит с сольным концертом в Большом зале Московской консерватории 10 ноября в рамках своего... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:51
2020-10-22T14:51
2020-10-22T14:51
культура
музыка
опера
новости культуры
хибла герзмава
новая опера
виртуозы москвы
большой театр
московская консерватория имени п. и. чайковского
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава выступит с сольным концертом в Большом зале Московской консерватории 10 ноября в рамках своего юбилейного года, сообщает в четверг пресс-служба организаторов мероприятия."10 ноября в Большом зале консерватории состоится сольный концерт известной оперной певицы Хиблы Герзмава. Народная артистка России, народная артистка Абхазии, сегодня Хибла - одна из самых востребованных российских певиц в мире", - говорится в сообщении.Концерт артистки состоится в сопровождении государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", дирижер - Владимир Ланде. В концерте также примет участие заслуженный артист России, ведущий солист Большого Театра и Новой Оперы, баритон Игорь Головатенко. Мероприятие пройдет в рамках юбилейного года певицы, начавшегося с праздничного гала-концерта в Кремлевском дворце.
https://ria.ru/20200616/1573000758.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, опера, новости культуры, хибла герзмава, новая опера, виртуозы москвы, большой театр, московская консерватория имени п. и. чайковского
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Народная артистка России, оперная певица Хибла Герзмава выступит с сольным концертом в Большом зале Московской консерватории 10 ноября в рамках своего юбилейного года, сообщает в четверг пресс-служба организаторов мероприятия.
"10 ноября в Большом зале консерватории состоится сольный концерт известной оперной певицы Хиблы Герзмава. Народная артистка России, народная артистка Абхазии, сегодня Хибла - одна из самых востребованных российских певиц в мире", - говорится в сообщении.
Концерт артистки состоится в сопровождении государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", дирижер - Владимир Ланде. В концерте также примет участие заслуженный артист России, ведущий солист Большого Театра и Новой Оперы, баритон Игорь Головатенко. Мероприятие пройдет в рамках юбилейного года певицы, начавшегося с праздничного гала-концерта в Кремлевском дворце.