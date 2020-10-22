https://ria.ru/20201022/germaniya-1581077799.html
Путин отметил решающую роль СССР в объединении Германии
Решающую роль в объединении Германии сыграл СССР, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T19:35
2020-10-22T19:35
2020-10-22T20:15
международный дискуссионный клуб "валдай"
выступление путина на заседании валдайского клуба
владимир путин
германия
ссср
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Решающую роль в объединении <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> сыграл <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Кстати говоря, в объединении Германии тоже решающую роль на самом деле сыграл Советский Союз. Это была решающая роль. Некоторые ваши сегодняшние союзники, союзники Германии, по сути, возражали против объединения Германии, чего бы они там ни говорили, мы знаем это, у нас в архивах до сих пор это лежит. И мы думаем, я думаю, я лично считаю, что это правильно, потому что нельзя разделять единое целое. И если у народа есть какое-то стремление, в данном случае, к единству, к объединению, нельзя силой сдерживать этого стремления, никому на пользу это не пойдет", - сказал он на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20201020/germaniya-1580695647.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на заседании валдайского клуба, владимир путин, германия, ссср, в мире