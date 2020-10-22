https://ria.ru/20201022/genprokuror-1580973215.html

Госдума приняла закон о порядке назначения генпрокурора

Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:29

2020-10-22T12:29

2020-10-22T12:29

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с СФ.Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Проект внесен президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> в рамках реализации принятых поправок в конституцию.Кроме того, работникам прокуратуры запрещено иметь двойное гражданство или подданство. Также отмечается, что лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе в случае прекращения гражданства РФ. Согласно законопроекту, сотрудник прокуратуры обязан в течение 5 рабочих дней сообщить о получении иностранного вида на жительство со дня прекращения гражданства РФ.

https://ria.ru/20201021/naznacheniya-1580843988.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, политика