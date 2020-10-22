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Госдума приняла закон о порядке назначения генпрокурора
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:29
2020-10-22T12:29
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с СФ.Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Проект внесен президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> в рамках реализации принятых поправок в конституцию.Кроме того, работникам прокуратуры запрещено иметь двойное гражданство или подданство. Также отмечается, что лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе в случае прекращения гражданства РФ. Согласно законопроекту, сотрудник прокуратуры обязан в течение 5 рабочих дней сообщить о получении иностранного вида на жительство со дня прекращения гражданства РФ.
https://ria.ru/20201021/naznacheniya-1580843988.html
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владимир путин, политика

Госдума приняла закон о порядке назначения генпрокурора

12:29 22.10.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в четверг приняла закон, согласно которому генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с СФ.
Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации". Проект внесен президентом РФ Владимиром Путиным в рамках реализации принятых поправок в конституцию.
"Генеральный прокурор Российской Федерации, заместители генерального прокурора Российской Федерации, прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним прокуроры будут назначаться на должность президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а освобождаться от должности президентом Российской Федерации", - говорится в проекте закона.
Кроме того, работникам прокуратуры запрещено иметь двойное гражданство или подданство. Также отмечается, что лицо не может быть принято на службу в органы и организации прокуратуры и находиться на указанной службе в случае прекращения гражданства РФ. Согласно законопроекту, сотрудник прокуратуры обязан в течение 5 рабочих дней сообщить о получении иностранного вида на жительство со дня прекращения гражданства РФ.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
Вчера, 15:45
Госдума приняла в I чтении проект о порядке назначения глав ФСБ и СВР
 
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