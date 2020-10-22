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Шоубиз
https://ria.ru/20201022/foto-1581021822.html
Актриса сериала "Кухня" вызвала ажиотаж в Сети снимком в купальнике
Российская актриса театра и кино Мария Горбань разместила на своей странице в Instagram откровенные фотографии, которые восхитили поклонников. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:59
2020-10-22T15:59
шоубиз
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. Российская актриса театра и кино <a href="https://ria.ru/person_mariya-gorban" target="_blank">Мария Горбань</a> разместила на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGo7sEEFo7Y/" target="_blank">Instagram</a> откровенные фотографии, которые восхитили поклонников.Звезда сериала "Кухня" предстала в кадре в раздельном сером купальнике без бретелек. Снимки были сделаны во время отдыха артистки на Мальдивских островах.- Такие фотографии в моем Instagram заходят лучше всего! Как хорошо, что моего визуального гения не нужно просить, и он наделал фотографий до следующего отпуска. P.s.: Надеюсь, отпуск не за горами, - подписала девушка пост с фотографиями в социальной сети.Фанаты Горбань оценили стройное тело и осыпали ее комплиментами в комментариях:- Какая Богиня!<br>- Маша, вы божественны. Все в вас так ладно и гармонично.<br>- Вы великолепны!<br>- Очень красивая!<br>- Привлекательная фигура.<br>- Ласточка!
https://ria.ru/20200925/kupalnik-1577791233.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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7 495 645-6601 
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60
мария горбань

Актриса сериала "Кухня" вызвала ажиотаж в Сети снимком в купальнике

15:59 22.10.2020
 
© Фото : предоставлено журналом MaximМария Горбань
Мария Горбань - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Фото : предоставлено журналом Maxim
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российская актриса театра и кино Мария Горбань разместила на своей странице в Instagram откровенные фотографии, которые восхитили поклонников.
Звезда сериала "Кухня" предстала в кадре в раздельном сером купальнике без бретелек. Снимки были сделаны во время отдыха артистки на Мальдивских островах.
- Такие фотографии в моем Instagram заходят лучше всего! Как хорошо, что моего визуального гения не нужно просить, и он наделал фотографий до следующего отпуска. P.s.: Надеюсь, отпуск не за горами, - подписала девушка пост с фотографиями в социальной сети.
Фанаты Горбань оценили стройное тело и осыпали ее комплиментами в комментариях:
- Какая Богиня!
- Маша, вы божественны. Все в вас так ладно и гармонично.
- Вы великолепны!
- Очень красивая!
- Привлекательная фигура.
- Ласточка!
Актриса Мария Горбань (справа) - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 19:10
Актриса из сериала "Кухня" снялась на видео в купальнике и восхитила Сеть
 
ШоубизМария Горбань
 
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