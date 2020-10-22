https://ria.ru/20201022/foto-1581021822.html

Актриса сериала "Кухня" вызвала ажиотаж в Сети снимком в купальнике

Российская актриса театра и кино Мария Горбань разместила на своей странице в Instagram откровенные фотографии, которые восхитили поклонников. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:59

2020-10-22T15:59

2020-10-22T15:59

шоубиз

мария горбань

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. Российская актриса театра и кино <a href="https://ria.ru/person_mariya-gorban" target="_blank">Мария Горбань</a> разместила на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGo7sEEFo7Y/" target="_blank">Instagram</a> откровенные фотографии, которые восхитили поклонников.Звезда сериала "Кухня" предстала в кадре в раздельном сером купальнике без бретелек. Снимки были сделаны во время отдыха артистки на Мальдивских островах.- Такие фотографии в моем Instagram заходят лучше всего! Как хорошо, что моего визуального гения не нужно просить, и он наделал фотографий до следующего отпуска. P.s.: Надеюсь, отпуск не за горами, - подписала девушка пост с фотографиями в социальной сети.Фанаты Горбань оценили стройное тело и осыпали ее комплиментами в комментариях:- Какая Богиня!<br>- Маша, вы божественны. Все в вас так ладно и гармонично.<br>- Вы великолепны!<br>- Очень красивая!<br>- Привлекательная фигура.<br>- Ласточка!

https://ria.ru/20200925/kupalnik-1577791233.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария горбань