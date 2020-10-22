https://ria.ru/20201022/foto-1581021822.html
Актриса сериала "Кухня" вызвала ажиотаж в Сети снимком в купальнике
Российская актриса театра и кино Мария Горбань разместила на своей странице в Instagram откровенные фотографии, которые восхитили поклонников. РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:59
2020-10-22T15:59
2020-10-22T15:59
шоубиз
мария горбань
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https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/88337/52/883375258_0:60:762:489_1400x0_80_0_0_43a191e57e7ec3e5689cbdc40fd9fd8c.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости</strong>. Российская актриса театра и кино <a href="https://ria.ru/person_mariya-gorban" target="_blank">Мария Горбань</a> разместила на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGo7sEEFo7Y/" target="_blank">Instagram</a> откровенные фотографии, которые восхитили поклонников.Звезда сериала "Кухня" предстала в кадре в раздельном сером купальнике без бретелек. Снимки были сделаны во время отдыха артистки на Мальдивских островах.- Такие фотографии в моем Instagram заходят лучше всего! Как хорошо, что моего визуального гения не нужно просить, и он наделал фотографий до следующего отпуска. P.s.: Надеюсь, отпуск не за горами, - подписала девушка пост с фотографиями в социальной сети.Фанаты Горбань оценили стройное тело и осыпали ее комплиментами в комментариях:- Какая Богиня!<br>- Маша, вы божественны. Все в вас так ладно и гармонично.<br>- Вы великолепны!<br>- Очень красивая!<br>- Привлекательная фигура.<br>- Ласточка!
https://ria.ru/20200925/kupalnik-1577791233.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария горбань