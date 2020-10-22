https://ria.ru/20201022/faktoring-1581064937.html

Мамута: факторинг для малого бизнеса – дверь в будущее

Развитие факторинга на базе интернет-площадок становится перспективным направлением для кредитования предприятий малого и среднего бизнеса и открывает путь к... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T18:39

2020-10-22T18:39

2020-10-22T18:39

михаил мамута

мсп банк

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<strong>МОСКВА, 22 окт – РИА Новости.</strong> Развитие факторинга на базе интернет-площадок становится перспективным направлением для кредитования предприятий малого и среднего бизнеса и открывает путь к цифровизации компаний МСП, считает руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mamuta/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мамута</a>.Он выступил в четверг на расширенном заседания президиума правления и совета регионов "Опоры России". Как отмечалось на заседании, в настоящее время Банк Росcии совместно с <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорацией МСП</a> и <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банком</a> реализуют программу факторинга - разновидность беззалогового кредита для организаций, предоставляющих своим клиентам товары или услуги при условии отсрочки платежей."Не так много компаний пользуется факторингом. Этот проект мы реализуем совместно с МСП Банком. Сейчас интерес к факторингу начинают испытывать другие банки. Речь идет об открытии дополнительных интернет-площадок, которые будут предлагать схожие, но отличающиеся с точки зрения конкурентных преимуществ проекты. Это будет способствовать цифровизации отношений между заказчиком, поставщиком, фактором и покупателем. В ближайшие несколько лет цифровизация станет нормой, и тогда факторинг станет цифровым, абсолютно не затратным с точки зрения логистики, и все операции и заключения контрактов будут происходить онлайн", - пояснил Мамута.По его словам, не раскрыт пока в России и потенциал краудфандингового финансирования малого и среднего бизнеса за счет ресурсов физических лиц."Есть несколько интернет-платформ, но в ЕС или в Китае малый бизнес привлекает финансирование именно через краудфандинговые платформы. Краудфандинг - это эффективный способ привлечения средств для социально ориентированных проектов, когда возможность возвращения средств – не 100%, но людям хочется поддержать хорошее социальное начинание. Эта тема хороша для социального бизнеса, который сейчас является одним из приоритетов", - отметил представитель <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a>.Касаясь возможностей краудфандинговых платформ , председатель правления МСП Банка <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Golovanov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Голованов</a> отметил, что речь здесь идет и об использовании закрытых ПИФов для последующего агрегирования и направления средств в различные проекты малого и среднего бизнеса."В частности, корпорация МСП и управляющая компания "Мир" реализует один из таких проектов, связанный с финансированием краудфандинговых платформ, которые будут готовы предоставить кредиты для малого и среднего бизнеса. И банк, и корпорация выступают в роли институциональных инвесторов, первопроходцев, которые показывают рынку возможные перспективы этого бизнеса", — сказал Голованов. Как ранее сообщила на совещании президента РФ с членами правительства председатель Банка России <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a>, ЦБ РФ намерен развивать новые формы инвестирования для розничных инвесторов. По ее словам, в России появился большой класс розничных инвесторов, то есть "граждане пошли на финансовый рынок". Как считает Набиуллина, это связано, в том числе, и с тем, что ставки по депозитам снижаются, и часть граждан смотрят на альтернативы вложений своих средств.

https://ria.ru/20190918/1558803581.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мамута, мсп банк