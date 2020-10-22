https://ria.ru/20201022/epidemiya-1581002288.html

Фурсенко предрек более масштабные эпидемии из-за изменения климата

Человечество в будущем может столкнуться с более масштабными и опасными эпидемиями, чем эпидемия COVID-19, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко,... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:26

2020-10-22T14:26

2020-10-22T14:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

андрей фурсенко

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579428358_0:132:3406:2048_1400x0_80_0_0_3727b20791d93f189780870f6b2fa331.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Человечество в будущем может столкнуться с более масштабными и опасными эпидемиями, чем эпидемия <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, заявил помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Fursenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Фурсенко</a>, выступая на заседании Валдайского клуба в четверг."Пандемия (COVID-19) связана с изменением климата не только по времени. Полностью поменялся ареал проживания не только переносчиков заразы, но и патогенов, сдвинулся в совсем другие регионы. И это ясно, что это вещи напрямую связанные. То, что эта пандемия не последняя и не самая страшная, в значительной мере связано с тем, что происходит с климатом", - сказал Фурсенко.Он также отметил, что понимание этой проблемы есть у представителей органов власти и большинства научного сообщества. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, андрей фурсенко, общество