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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201022/epidemiya-1581002288.html
Фурсенко предрек более масштабные эпидемии из-за изменения климата
Человечество в будущем может столкнуться с более масштабными и опасными эпидемиями, чем эпидемия COVID-19, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко,... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:26
2020-10-22T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
андрей фурсенко
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Человечество в будущем может столкнуться с более масштабными и опасными эпидемиями, чем эпидемия <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, заявил помощник президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Fursenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Фурсенко</a>, выступая на заседании Валдайского клуба в четверг."Пандемия (COVID-19) связана с изменением климата не только по времени. Полностью поменялся ареал проживания не только переносчиков заразы, но и патогенов, сдвинулся в совсем другие регионы. И это ясно, что это вещи напрямую связанные. То, что эта пандемия не последняя и не самая страшная, в значительной мере связано с тем, что происходит с климатом", - сказал Фурсенко.Он также отметил, что понимание этой проблемы есть у представителей органов власти и большинства научного сообщества. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html
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коронавирус covid-19, андрей фурсенко, общество

Фурсенко предрек более масштабные эпидемии из-за изменения климата

14:26 22.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Человечество в будущем может столкнуться с более масштабными и опасными эпидемиями, чем эпидемия COVID-19, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, выступая на заседании Валдайского клуба в четверг.
"Пандемия (COVID-19) связана с изменением климата не только по времени. Полностью поменялся ареал проживания не только переносчиков заразы, но и патогенов, сдвинулся в совсем другие регионы. И это ясно, что это вещи напрямую связанные. То, что эта пандемия не последняя и не самая страшная, в значительной мере связано с тем, что происходит с климатом", - сказал Фурсенко.
Он также отметил, что понимание этой проблемы есть у представителей органов власти и большинства научного сообщества.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Андрей ФурсенкоОбщество
 
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