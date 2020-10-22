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Сечин: рост мирового спроса на энергию не закрыть "зелеными" источниками
Пандемия привела к новым стандартам потребления энергии, но независимо от этого в будущем миру потребуется больше энергии, спрос на нее будет расти, а... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:11
2020-10-22T14:11
россия
международное энергетическое агентство
игорь сечин
италия
экономика
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<strong>ВЕРОНА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия привела к новым стандартам потребления энергии, но независимо от этого в будущем миру потребуется больше энергии, спрос на нее будет расти, а возобновляемые источники слишком дороги и не смогут его полностью удовлетворить, заявил глава "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефти</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Sechin/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Сечин</a>, выступая на Евразийском экономическом форуме."У бизнеса и человечества в целом постепенно закрепляются новые стандарты социального поведения, связанные с удаленной работой, виртуализацией потребностей, расширением доли цифрового и сетевого сегментов в экономике. При этом независимо от изменения поведенческих моделей, с ростом мировой экономики и населения человечеству в будущем потребуется больше энергии, и спрос на нее, безусловно, будет расти", - заявил Сечин."Только возобновляемая энергетика не сможет удовлетворить растущий спрос", - предупредил он. При этом далеко не все страны могут ее себе позволить.Глава Роснефти привел оценки <a href="http://ria.ru/organization_Mezhdunarodnoe_ehnergeticheskoe_agentstvo/" target="_blank" data-auto="true">Международного энергетического агентства</a> (МЭА), согласно которым достижение цели по нулевым чистым выбросам в ближайшие 10 лет потребует не менее 28 триллионов долларов инвестиций. "А теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемых видов топлива потребует порядка 50 триллионов долларов инвестиций за этот же период, что втрое превышает годовой ВВП <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>", - пояснил Сечин."При отказе от использования традиционных ископаемых топлив не нужно забывать о возможном дефиците металлов, необходимых для производства оборудования и, например, аккумуляторов для хранения энергии, произведенной на солнечных и ветровых станциях", - напомнил он.
https://ria.ru/20201019/mvf-1580372597.html
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россия, международное энергетическое агентство, игорь сечин, италия, экономика

Сечин: рост мирового спроса на энергию не закрыть "зелеными" источниками

14:11 22.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ВЕРОНА, 22 окт - РИА Новости. Пандемия привела к новым стандартам потребления энергии, но независимо от этого в будущем миру потребуется больше энергии, спрос на нее будет расти, а возобновляемые источники слишком дороги и не смогут его полностью удовлетворить, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.
"У бизнеса и человечества в целом постепенно закрепляются новые стандарты социального поведения, связанные с удаленной работой, виртуализацией потребностей, расширением доли цифрового и сетевого сегментов в экономике. При этом независимо от изменения поведенческих моделей, с ростом мировой экономики и населения человечеству в будущем потребуется больше энергии, и спрос на нее, безусловно, будет расти", - заявил Сечин.
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"Только возобновляемая энергетика не сможет удовлетворить растущий спрос", - предупредил он. При этом далеко не все страны могут ее себе позволить.
Глава Роснефти привел оценки Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым достижение цели по нулевым чистым выбросам в ближайшие 10 лет потребует не менее 28 триллионов долларов инвестиций. "А теоретический вариант полного отказа человечества от ископаемых видов топлива потребует порядка 50 триллионов долларов инвестиций за этот же период, что втрое превышает годовой ВВП Евросоюза", - пояснил Сечин.
"При отказе от использования традиционных ископаемых топлив не нужно забывать о возможном дефиците металлов, необходимых для производства оборудования и, например, аккумуляторов для хранения энергии, произведенной на солнечных и ветровых станциях", - напомнил он.
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