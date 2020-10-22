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Сечин рассказал, чем будет определяться долгосрочный спрос на энергию
Долгосрочный спрос на энергию будет зависеть от развития технологий, а также от противоречий между ростом экономики и сокращением выбросов CO2, которые при этом РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T14:04
2020-10-22T14:04
цены на нефть
роснефть
игорь сечин
экономика
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<strong>ВЕРОНА (Италия), 22 окт - РИА Новости.</strong> Долгосрочный спрос на энергию будет зависеть от развития технологий, а также от противоречий между ростом экономики и сокращением выбросов CO2, которые при этом можно разрешить, заявил глава "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефти</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Sechin/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Сечин</a>, выступая на Евразийском экономическом форуме."Эти противоречия потенциально имеют перспективу разрешения, в том числе благодаря технологическому прогрессу, который позволит как повысить доступность возобновляемых источников энергии, так и значительно снизить экологические последствия от использования традиционных нефти и газа", - добавил он.
https://ria.ru/20201022/sanktsii-1580995578.html
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цены на нефть, роснефть, игорь сечин, экономика

Сечин рассказал, чем будет определяться долгосрочный спрос на энергию

14:04 22.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ВЕРОНА (Италия), 22 окт - РИА Новости. Долгосрочный спрос на энергию будет зависеть от развития технологий, а также от противоречий между ростом экономики и сокращением выбросов CO2, которые при этом можно разрешить, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.
"Долгосрочные перспективы спроса на энергию будут определяться развитием технологий и темпами энергетического перехода, а также обостряющимися противоречиями между экономическим ростом и целями по сокращению парниковых выбросов", - сказал Сечин.
"Эти противоречия потенциально имеют перспективу разрешения, в том числе благодаря технологическому прогрессу, который позволит как повысить доступность возобновляемых источников энергии, так и значительно снизить экологические последствия от использования традиционных нефти и газа", - добавил он.
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Цены на нефтьРоснефтьИгорь СечинЭкономика
 
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