https://ria.ru/20201022/energetika-1580997757.html

Сечин рассказал, чем будет определяться долгосрочный спрос на энергию

Долгосрочный спрос на энергию будет зависеть от развития технологий, а также от противоречий между ростом экономики и сокращением выбросов CO2, которые при этом РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:04

2020-10-22T14:04

2020-10-22T14:04

цены на нефть

роснефть

игорь сечин

экономика

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<strong>ВЕРОНА (Италия), 22 окт - РИА Новости.</strong> Долгосрочный спрос на энергию будет зависеть от развития технологий, а также от противоречий между ростом экономики и сокращением выбросов CO2, которые при этом можно разрешить, заявил глава "<a href="http://ria.ru/organization_Rosneft/" target="_blank" data-auto="true">Роснефти</a>" <a href="http://ria.ru/person_Igor_Sechin/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Сечин</a>, выступая на Евразийском экономическом форуме."Эти противоречия потенциально имеют перспективу разрешения, в том числе благодаря технологическому прогрессу, который позволит как повысить доступность возобновляемых источников энергии, так и значительно снизить экологические последствия от использования традиционных нефти и газа", - добавил он.

https://ria.ru/20201022/sanktsii-1580995578.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, роснефть, игорь сечин, экономика