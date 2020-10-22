https://ria.ru/20201022/ekzamen-1580962420.html

Рособрнадзор оценил возможность удаленного ЕГЭ

Возможность перевода единого государственного экзамена в удаленную форму в будущем не исключается, но пока такой формат не позволяет объективно провести экзамен РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T11:43

2020-10-22T11:43

2020-10-22T11:47

социальный навигатор

сн_образование

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Возможность перевода единого государственного экзамена в удаленную форму в будущем не исключается, но пока такой формат не позволяет объективно провести экзамен и обеспечить за ним полный контроль, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anzor_Muzaev/" target="_blank" data-auto="true">Анзор Музаев</a>.В то же время глава Рособрнадзора добавил, что активное внедрение цифровых технологий в образование, в том числе в процедуры итоговой аттестации, расширяет возможности обучения, стимулирует мотивацию участников образовательного процесса и способствует развитию гибких компетенций.Он напомнил, что с 2015 года устная часть ЕГЭ по иностранным языкам проводится с использованием компьютера. В контрольные измерительные материалы основного государственного экзамена по информатике с 2009 года включены задания, выполняемые на компьютере. В 2021 году планируется проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме.

https://ria.ru/20201019/ekzamen-1580447616.html

https://ria.ru/20201019/ege-1580477631.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество