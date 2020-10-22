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https://ria.ru/20201022/ekzamen-1580962420.html
Рособрнадзор оценил возможность удаленного ЕГЭ
Возможность перевода единого государственного экзамена в удаленную форму в будущем не исключается, но пока такой формат не позволяет объективно провести экзамен РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T11:43
2020-10-22T11:47
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Возможность перевода единого государственного экзамена в удаленную форму в будущем не исключается, но пока такой формат не позволяет объективно провести экзамен и обеспечить за ним полный контроль, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anzor_Muzaev/" target="_blank" data-auto="true">Анзор Музаев</a>.В то же время глава Рособрнадзора добавил, что активное внедрение цифровых технологий в образование, в том числе в процедуры итоговой аттестации, расширяет возможности обучения, стимулирует мотивацию участников образовательного процесса и способствует развитию гибких компетенций.Он напомнил, что с 2015 года устная часть ЕГЭ по иностранным языкам проводится с использованием компьютера. В контрольные измерительные материалы основного государственного экзамена по информатике с 2009 года включены задания, выполняемые на компьютере. В 2021 году планируется проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме.
https://ria.ru/20201019/ekzamen-1580447616.html
https://ria.ru/20201019/ege-1580477631.html
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социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Рособрнадзор оценил возможность удаленного ЕГЭ

11:43 22.10.2020 (обновлено: 11:47 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУченица перед началом единого государственного экзамен
Ученица перед началом единого государственного экзамен - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Возможность перевода единого государственного экзамена в удаленную форму в будущем не исключается, но пока такой формат не позволяет объективно провести экзамен и обеспечить за ним полный контроль, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"В условиях карантина актуальной стала дискуссия о цифровизации итоговой аттестации и возможности ее перевода в дистанционный формат в будущем. Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов", - говорится в колонке Музаева, подготовленной в рамках исследования "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", опубликованного на сайте РАНХиГС.
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В то же время глава Рособрнадзора добавил, что активное внедрение цифровых технологий в образование, в том числе в процедуры итоговой аттестации, расширяет возможности обучения, стимулирует мотивацию участников образовательного процесса и способствует развитию гибких компетенций.
"Рособрнадзором рассматривается возможность цифровизации формата проведения государственной итоговой аттестации. Для этого разработаны и внедрены некоторые технологические решения", - говорится в колонке Музаева.
Он напомнил, что с 2015 года устная часть ЕГЭ по иностранным языкам проводится с использованием компьютера. В контрольные измерительные материалы основного государственного экзамена по информатике с 2009 года включены задания, выполняемые на компьютере. В 2021 году планируется проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Общество
 
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