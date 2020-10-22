Рособрнадзор оценил возможность удаленного ЕГЭ
11:43 22.10.2020 (обновлено: 11:47 22.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкУченица перед началом единого государственного экзамен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Возможность перевода единого государственного экзамена в удаленную форму в будущем не исключается, но пока такой формат не позволяет объективно провести экзамен и обеспечить за ним полный контроль, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"В условиях карантина актуальной стала дискуссия о цифровизации итоговой аттестации и возможности ее перевода в дистанционный формат в будущем. Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов", - говорится в колонке Музаева, подготовленной в рамках исследования "Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России", опубликованного на сайте РАНХиГС.
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В то же время глава Рособрнадзора добавил, что активное внедрение цифровых технологий в образование, в том числе в процедуры итоговой аттестации, расширяет возможности обучения, стимулирует мотивацию участников образовательного процесса и способствует развитию гибких компетенций.
"Рособрнадзором рассматривается возможность цифровизации формата проведения государственной итоговой аттестации. Для этого разработаны и внедрены некоторые технологические решения", - говорится в колонке Музаева.
Он напомнил, что с 2015 года устная часть ЕГЭ по иностранным языкам проводится с использованием компьютера. В контрольные измерительные материалы основного государственного экзамена по информатике с 2009 года включены задания, выполняемые на компьютере. В 2021 году планируется проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме.