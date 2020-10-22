Володин оценил состояние российской экономики в условиях пандемии

"Хочу сказать, что пандемия не только нанесла огромный вред здоровью наших граждан, граждан всех стран, но это серьезный вызов для экономики. Мы с вами должны учитывать, что темпы роста уменьшаются, это общая тенденция во всем мире, наша экономика оказалась более защищенной, и надо сказать слова благодарности нашему президенту, правительству Российской Федерации. Мы видим, что коллеги из правительства делают все возможное, чтобы противостоять вызовам", - сказал Володин в ходе встречи фракции "Единая Россия" с главой Минфина Антоном Силуановым.