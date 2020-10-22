Володин оценил состояние российской экономики в условиях пандемии
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса оказала негативное влияние не только на здоровье граждан, но и на экономику стран, однако в России эта сфера оказалась более защищенной, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Хочу сказать, что пандемия не только нанесла огромный вред здоровью наших граждан, граждан всех стран, но это серьезный вызов для экономики. Мы с вами должны учитывать, что темпы роста уменьшаются, это общая тенденция во всем мире, наша экономика оказалась более защищенной, и надо сказать слова благодарности нашему президенту, правительству Российской Федерации. Мы видим, что коллеги из правительства делают все возможное, чтобы противостоять вызовам", - сказал Володин в ходе встречи фракции "Единая Россия" с главой Минфина Антоном Силуановым.