https://ria.ru/20201022/ekipazh-1580928648.html

Спасатели достали экипаж из приземлившегося корабля "Союз МС-16"

Спасатели достали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-16" россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера и американца Криса Кэссиди, вернувшихся с... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T06:27

2020-10-22T06:27

2020-10-22T11:02

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

россия

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Спасатели достали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-16" россиян <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Иванишина</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Вагнера</a> и американца <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Криса Кэссиди</a>, вернувшихся с <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, следует из трансляции, которую ведет "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>".Корабль отделился от станции в 02:32 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 05:01 мск, после чего аппарат начал сход с орбиты. Вскоре после этого "Союз" разделился на отсеки, а экипаж испытал перегрузки около 4g.На МКС остались россияне <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a> с американкой <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. Незадолго до возвращения Кэссиди передал командование станцией Рыжикову.В ходе 196-суточной экспедиции на борту МКС экипаж принял два российских грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский <a href="http://ria.ru/product_Cygnus/" target="_blank" data-auto="true">Cygnus</a>. Впервые с 2011 года на станцию прибыл американский корабль с экипажем — <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a> компании SpaceX <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a>. Было осуществлено четыре американских выхода в открытый космос, а МКС дважды уклонялась от столкновения с космическим мусором.В полете фиксировалась повышенная концентрация бензола в атмосфере МКС, а также незначительная утечка аммиака снаружи американского сегмента станции. Была обнаружена трещина в корпусе российского модуля "Звезда", ставшая причиной небольшой утечки воздуха.

https://ria.ru/20201020/mks-1580746068.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, spacex, москва