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https://ria.ru/20201022/ekipazh-1580928648.html
Спасатели достали экипаж из приземлившегося корабля "Союз МС-16"
Спасатели достали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-16" россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера и американца Криса Кэссиди, вернувшихся с... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T06:27
2020-10-22T11:02
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
россия
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
spacex
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> Спасатели достали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-16" россиян <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолия Иванишина</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Вагнера</a> и американца <a href="http://ria.ru/person_kris-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Криса Кэссиди</a>, вернувшихся с <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, следует из трансляции, которую ведет "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>".Корабль отделился от станции в 02:32 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 05:01 мск, после чего аппарат начал сход с орбиты. Вскоре после этого "Союз" разделился на отсеки, а экипаж испытал перегрузки около 4g.На МКС остались россияне <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ryzhikov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рыжиков</a> и <a href="http://ria.ru/person_sergey-kud-sverchkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кудь-Сверчков</a> с американкой <a href="http://ria.ru/person_Kehtlin_Rubins/" target="_blank" data-auto="true">Кэтлин Рубинс</a>. Незадолго до возвращения Кэссиди передал командование станцией Рыжикову.В ходе 196-суточной экспедиции на борту МКС экипаж принял два российских грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский <a href="http://ria.ru/product_Cygnus/" target="_blank" data-auto="true">Cygnus</a>. Впервые с 2011 года на станцию прибыл американский корабль с экипажем — <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Crew Dragon</a> компании SpaceX <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a>. Было осуществлено четыре американских выхода в открытый космос, а МКС дважды уклонялась от столкновения с космическим мусором.В полете фиксировалась повышенная концентрация бензола в атмосфере МКС, а также незначительная утечка аммиака снаружи американского сегмента станции. Была обнаружена трещина в корпусе российского модуля "Звезда", ставшая причиной небольшой утечки воздуха.
https://ria.ru/20201020/mks-1580746068.html
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сергей кудь-сверчков, россия, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, spacex, москва

Спасатели достали экипаж из приземлившегося корабля "Союз МС-16"

06:27 22.10.2020 (обновлено: 11:02 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкЧлен экипажа МКС-63 космонавт Роскосмоса Иван Вагнер после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" в казахстанской степи
Член экипажа МКС-63 космонавт Роскосмоса Иван Вагнер после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-16 в казахстанской степи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Спасатели достали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-16" россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера и американца Криса Кэссиди, вернувшихся с Международной космической станции, следует из трансляции, которую ведет "Роскосмос".
Корабль отделился от станции в 02:32 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 05:01 мск, после чего аппарат начал сход с орбиты. Вскоре после этого "Союз" разделился на отсеки, а экипаж испытал перегрузки около 4g.
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкСпускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" после посадки в казахстанской степи
Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз МС-16 после посадки в казахстанской степи - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" после посадки в казахстанской степи
На МКС остались россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с американкой Кэтлин Рубинс. Незадолго до возвращения Кэссиди передал командование станцией Рыжикову.
В ходе 196-суточной экспедиции на борту МКС экипаж принял два российских грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский Cygnus. Впервые с 2011 года на станцию прибыл американский корабль с экипажем — Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Было осуществлено четыре американских выхода в открытый космос, а МКС дважды уклонялась от столкновения с космическим мусором.
В полете фиксировалась повышенная концентрация бензола в атмосфере МКС, а также незначительная утечка аммиака снаружи американского сегмента станции. Была обнаружена трещина в корпусе российского модуля "Звезда", ставшая причиной небольшой утечки воздуха.
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 23:45
Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС
 
Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковРоссияКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосSpaceXМосква
 
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