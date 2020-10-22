Спасатели достали экипаж из приземлившегося корабля "Союз МС-16"
06:27 22.10.2020 (обновлено: 11:02 22.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкЧлен экипажа МКС-63 космонавт Роскосмоса Иван Вагнер после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" в казахстанской степи
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Спасатели достали из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-16" россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера и американца Криса Кэссиди, вернувшихся с Международной космической станции, следует из трансляции, которую ведет "Роскосмос".
Корабль отделился от станции в 02:32 мск. Его двигательная установка включилась на торможение в 05:01 мск, после чего аппарат начал сход с орбиты. Вскоре после этого "Союз" разделился на отсеки, а экипаж испытал перегрузки около 4g.
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкСпускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" после посадки в казахстанской степи
Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" после посадки в казахстанской степи
На МКС остались россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с американкой Кэтлин Рубинс. Незадолго до возвращения Кэссиди передал командование станцией Рыжикову.
В ходе 196-суточной экспедиции на борту МКС экипаж принял два российских грузовых корабля "Прогресс", японский HTV-9 и американский Cygnus. Впервые с 2011 года на станцию прибыл американский корабль с экипажем — Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Было осуществлено четыре американских выхода в открытый космос, а МКС дважды уклонялась от столкновения с космическим мусором.
В полете фиксировалась повышенная концентрация бензола в атмосфере МКС, а также незначительная утечка аммиака снаружи американского сегмента станции. Была обнаружена трещина в корпусе российского модуля "Звезда", ставшая причиной небольшой утечки воздуха.
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