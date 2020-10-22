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https://ria.ru/20201022/efremov-1581042930.html
Адвокат рассказал, когда Ефремов может рассчитывать на УДО
Михаил Ефремов сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбытия трети из назначенного наказания, объяснил РИА Новости адвокат артиста Владимир... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T17:22
2020-10-22T17:26
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбытия трети из назначенного наказания, объяснил РИА Новости адвокат артиста <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Васильев</a>.В четверг Мосгорсуд смягчил приговор артисту с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Таким образом, треть наказания составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом.Сегодня приговор вступил в законную силу, и в ближайшие недели актера будет ждать этапирование в колонию.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/efremov-1581041860.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат рассказал, когда Ефремов может рассчитывать на УДО

17:22 22.10.2020 (обновлено: 17:26 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Михаил Ефремов сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбытия трети из назначенного наказания, объяснил РИА Новости адвокат артиста Владимир Васильев.
В четверг Мосгорсуд смягчил приговор артисту с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Таким образом, треть наказания составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом.
"На УДО он сможет рассчитывать после того, как отбудет треть назначенного наказания, это надо считать месяцы", - сказал Васильев.
Сегодня приговор вступил в законную силу, и в ближайшие недели актера будет ждать этапирование в колонию.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
17:18
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