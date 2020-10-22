https://ria.ru/20201022/efremov-1581042930.html

Адвокат рассказал, когда Ефремов может рассчитывать на УДО

Михаил Ефремов сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбытия трети из назначенного наказания, объяснил РИА Новости адвокат артиста Владимир... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:22

2020-10-22T17:22

2020-10-22T17:26

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> сможет подать на условно-досрочное освобождение после отбытия трети из назначенного наказания, объяснил РИА Новости адвокат артиста <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vasilev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Васильев</a>.В четверг Мосгорсуд смягчил приговор артисту с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Таким образом, треть наказания составляет 2,5 года за вычетом нескольких недель, к которым могут приравнять время под домашним арестом.Сегодня приговор вступил в законную силу, и в ближайшие недели актера будет ждать этапирование в колонию.

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/efremov-1581041860.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия