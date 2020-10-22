https://ria.ru/20201022/efremov-1581041742.html

Потерпевшие по делу Ефремова назвали смягчение приговора ему справедливым

Потерпевшие считают справедливым решение суда, снизившего с 8 до 7,5 лет колонии наказание актеру Михаилу Ефремову, сообщил РИА Новости адвокат Александр... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:18

2020-10-22T17:18

2020-10-22T17:33

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Потерпевшие считают справедливым решение суда, снизившего с 8 до 7,5 лет колонии наказание актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>."Мы были готовы к такому решению - и считаем его справедливым. Мои доверители с самого начала говорили, что согласятся с любым решением суда", - сказал Добровинский.

https://ria.ru/20201022/efremov-1581035632.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия