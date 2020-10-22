https://ria.ru/20201022/efremov-1581035632.html
Ефремов в последнем слове извинился и заверил, что бросит пить
Актер Михаил Ефремов в последнем слове на апелляционном процессе заявил, что приносит семье погибшего в ДТП Сергея Захарова глубокие соболезнования и навсегда... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T16:52
2020-10-22T16:52
2020-10-22T16:52
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> в последнем слове на апелляционном процессе заявил, что приносит семье погибшего в ДТП <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a> глубокие соболезнования и навсегда прощается с алкоголем, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.В новой жизни, по его словам, он "плохо спит и думает о Сергее Захарове"."Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого", - отметил артист.Он выразил желание "поставить памятник Сергею Захарову, но это я смогу сделать, если буду работать по специальности"."Я мог бы в фонд Сергея Захарова перечислять заработанные деньги. Прошу у суда дать мне такую возможность", - сказал осужденный.При этом он оговорился, что мог бы сразу возместить весь ущерб, а не на стадии апелляции, но сослался на внешние обстоятельства: "Доступа к своим средствам я с июля не имею, не могу также оформить доверенность на свою супругу".В ходе апелляционного процесса Ефремов пытается обжаловать 8-летний срок в колонии общего режима.
https://ria.ru/20201022/pashaev-1581022009.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/efremov-1581016899.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
в последнем слове на апелляционном процессе заявил, что приносит семье погибшего в ДТП Сергея Захарова
глубокие соболезнования и навсегда прощается с алкоголем, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Я выражаю глубочайшие соболезнования родственникам Сергея Захарова, признаю вину в своем беззаконии, в очередной раз прошу прощения. Эта трагедия разделила мою жизнь на две части", - сказал актер.
В новой жизни, по его словам, он "плохо спит и думает о Сергее Захарове".
"Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого", - отметил артист.
Он выразил желание "поставить памятник Сергею Захарову, но это я смогу сделать, если буду работать по специальности".
"Я мог бы в фонд Сергея Захарова перечислять заработанные деньги. Прошу у суда дать мне такую возможность", - сказал осужденный.
При этом он оговорился, что мог бы сразу возместить весь ущерб, а не на стадии апелляции, но сослался на внешние обстоятельства: "Доступа к своим средствам я с июля не имею, не могу также оформить доверенность на свою супругу".
В ходе апелляционного процесса Ефремов пытается обжаловать 8-летний срок в колонии общего режима.