https://ria.ru/20201022/efremov-1581035632.html

Ефремов в последнем слове извинился и заверил, что бросит пить

Актер Михаил Ефремов в последнем слове на апелляционном процессе заявил, что приносит семье погибшего в ДТП Сергея Захарова глубокие соболезнования и навсегда... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T16:52

2020-10-22T16:52

2020-10-22T16:52

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> в последнем слове на апелляционном процессе заявил, что приносит семье погибшего в ДТП <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a> глубокие соболезнования и навсегда прощается с алкоголем, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.В новой жизни, по его словам, он "плохо спит и думает о Сергее Захарове"."Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого", - отметил артист.Он выразил желание "поставить памятник Сергею Захарову, но это я смогу сделать, если буду работать по специальности"."Я мог бы в фонд Сергея Захарова перечислять заработанные деньги. Прошу у суда дать мне такую возможность", - сказал осужденный.При этом он оговорился, что мог бы сразу возместить весь ущерб, а не на стадии апелляции, но сослался на внешние обстоятельства: "Доступа к своим средствам я с июля не имею, не могу также оформить доверенность на свою супругу".В ходе апелляционного процесса Ефремов пытается обжаловать 8-летний срок в колонии общего режима.

https://ria.ru/20201022/pashaev-1581022009.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/efremov-1581016899.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия