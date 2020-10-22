https://ria.ru/20201022/efremov-1581021538.html

Ефремов заявил, что Пашаев предлагал ему подкупить свидетелей

Михаил Ефремов заявил, что хотел признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, но адвокат Эльман Пашаев переубедил его и предлагал подкупить... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:57

2020-10-22T15:57

2020-10-22T16:26

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаил Ефремов</a> заявил, что хотел признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, но адвокат <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev" target="_blank">Эльман Пашаев</a> переубедил его и предлагал подкупить свидетелей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.По словам Ефремова, он совершил ошибку, назначив Пашаева своим защитником."Я в такой ситуации в первый раз, я был в шоке. В ней на меня легче было оказать давление. В суде, когда Добровинский (представитель пострадавшей стороны. — Прим. ред.) спрашивал меня, согласен ли я с тем, что говорит Пашаев, Эльман ударил меня по ноге под столом, чтобы я ответил правильно… Эльман хоть и делал все обаятельно, но все-таки мне врал", — отметил Ефремов.Разбирательство в особом порядке проходит без изучения доказательств и допроса свидетелей и предполагает, что фигурант соглашается с обвинением. Суд при этом не может назначить максимальное наказание.ДТП с участием ЕфремоваВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела). Однако во время слушаний по делу артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. Адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. От услуг Пашаева актер отказался.

https://ria.ru/20201022/efremov-1581013801.html

https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия