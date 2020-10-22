https://ria.ru/20201022/efremov-1581021538.html
Ефремов заявил, что Пашаев предлагал ему подкупить свидетелей
Михаил Ефремов заявил, что хотел признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, но адвокат Эльман Пашаев переубедил его и предлагал подкупить... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:57
2020-10-22T15:57
2020-10-22T16:26
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаил Ефремов</a> заявил, что хотел признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, но адвокат <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev" target="_blank">Эльман Пашаев</a> переубедил его и предлагал подкупить свидетелей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.По словам Ефремова, он совершил ошибку, назначив Пашаева своим защитником."Я в такой ситуации в первый раз, я был в шоке. В ней на меня легче было оказать давление. В суде, когда Добровинский (представитель пострадавшей стороны. — Прим. ред.) спрашивал меня, согласен ли я с тем, что говорит Пашаев, Эльман ударил меня по ноге под столом, чтобы я ответил правильно… Эльман хоть и делал все обаятельно, но все-таки мне врал", — отметил Ефремов.Разбирательство в особом порядке проходит без изучения доказательств и допроса свидетелей и предполагает, что фигурант соглашается с обвинением. Суд при этом не может назначить максимальное наказание.ДТП с участием ЕфремоваВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела). Однако во время слушаний по делу артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. Адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. От услуг Пашаева актер отказался.
https://ria.ru/20201022/efremov-1581013801.html
https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Михаил Ефремов
заявил, что хотел признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, но адвокат Эльман Пашаев
переубедил его и предлагал подкупить свидетелей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Пашаев появился на следующий день как снег на голову, нашел меня через общих знакомых, утверждал, что будет оправдательный приговор, что нужны будут деньги для свидетелей, убедил меня отказаться от признательных показаний. <...> Я хотел пойти на особый порядок", — сказал артист во время рассмотрения жалобы на приговор.
По словам Ефремова, он совершил ошибку, назначив Пашаева своим защитником.
"Я в такой ситуации в первый раз, я был в шоке. В ней на меня легче было оказать давление. В суде, когда Добровинский (представитель пострадавшей стороны. — Прим. ред.) спрашивал меня, согласен ли я с тем, что говорит Пашаев, Эльман ударил меня по ноге под столом, чтобы я ответил правильно… Эльман хоть и делал все обаятельно, но все-таки мне врал", — отметил Ефремов.
Разбирательство в особом порядке проходит без изучения доказательств и допроса свидетелей и предполагает, что фигурант соглашается с обвинением. Суд при этом не может назначить максимальное наказание.
ДТП с участием Ефремова
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).
Однако во время слушаний по делу артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. Адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.
Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. От услуг Пашаева актер отказался.