Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201022/efremov-1581021538.html
Ефремов заявил, что Пашаев предлагал ему подкупить свидетелей
Михаил Ефремов заявил, что хотел признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, но адвокат Эльман Пашаев переубедил его и предлагал подкупить... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:57
2020-10-22T16:26
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580991084_0:0:1589:895_1400x0_80_0_0_7706d89d220808495a17f4ede94f8a35.jpg
<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаил Ефремов</a> заявил, что хотел признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, но адвокат <a href="https://ria.ru/person_elman-pashaev" target="_blank">Эльман Пашаев</a> переубедил его и предлагал подкупить свидетелей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.По словам Ефремова, он совершил ошибку, назначив Пашаева своим защитником."Я в такой ситуации в первый раз, я был в шоке. В ней на меня легче было оказать давление. В суде, когда Добровинский (представитель пострадавшей стороны. — Прим. ред.) спрашивал меня, согласен ли я с тем, что говорит Пашаев, Эльман ударил меня по ноге под столом, чтобы я ответил правильно… Эльман хоть и делал все обаятельно, но все-таки мне врал", — отметил Ефремов.Разбирательство в особом порядке проходит без изучения доказательств и допроса свидетелей и предполагает, что фигурант соглашается с обвинением. Суд при этом не может назначить максимальное наказание.ДТП с участием ЕфремоваВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела). Однако во время слушаний по делу артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. Адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек. Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. От услуг Пашаева актер отказался.
https://ria.ru/20201022/efremov-1581013801.html
https://ria.ru/20200915/pashaev-1577240961.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580991084_300:0:1589:967_1400x0_80_0_0_103a8ae589c42e15e58376975707a3d9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремов заявил, что Пашаев предлагал ему подкупить свидетелей

15:57 22.10.2020 (обновлено: 16:26 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Михаил Ефремов заявил, что хотел признать вину в смертельном ДТП на Смоленской площади, но адвокат Эльман Пашаев переубедил его и предлагал подкупить свидетелей, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Пашаев появился на следующий день как снег на голову, нашел меня через общих знакомых, утверждал, что будет оправдательный приговор, что нужны будут деньги для свидетелей, убедил меня отказаться от признательных показаний. <...> Я хотел пойти на особый порядок", — сказал артист во время рассмотрения жалобы на приговор.

По словам Ефремова, он совершил ошибку, назначив Пашаева своим защитником.
"Я в такой ситуации в первый раз, я был в шоке. В ней на меня легче было оказать давление. В суде, когда Добровинский (представитель пострадавшей стороны. — Прим. ред.) спрашивал меня, согласен ли я с тем, что говорит Пашаев, Эльман ударил меня по ноге под столом, чтобы я ответил правильно… Эльман хоть и делал все обаятельно, но все-таки мне врал", — отметил Ефремов.
Разбирательство в особом порядке проходит без изучения доказательств и допроса свидетелей и предполагает, что фигурант соглашается с обвинением. Суд при этом не может назначить максимальное наказание.
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
15:19
Суд отказал Ефремову в последней экспертизе

ДТП с участием Ефремова

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).
Однако во время слушаний по делу артист отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. Адвокат Эльман Пашаев пытался доказать, что артист не был за рулем, а машину вел какой-то другой человек.
Пресненский суд 8 сентября признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. От услуг Пашаева актер отказался.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный, актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 04:39
Пашаев назвал "виновного" в приговоре Ефремову
 
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:29США расширили список санкций по "Хезболлах" и Ирану
01:26"Сбой матрицы": Песков высказался о позиции Запада по Белоруссии
01:15В сенате США выступили за санкции против России из-за дела Навального
01:15В Сети появились первые отзывы о фильме "Борат 2"
01:03Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
01:00Эксперт: эпидемию COVID -19 в мире используют для притеснения верующих
00:54Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова уходит в отставку
00:39Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
00:29В Москве представят итоги расследования экологического ЧП на Камчатке
00:28Протоиерея Дмитрия Смирнова отпоют в пятницу в храме Христа Спасителя
00:23Власти Карабаха обвинили Баку в обстреле городов Аскеран и Мартуни
00:15В России стартуют продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro
00:15Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
00:03Песков заявил, что Путин заинтересован в "реанимации" отношений с США
23:58В Кремле рассказали об общих темах для диалога с США
23:56Песков об отношениях с Европой: "терпеть хамства никто не собирается"
23:52Песков оценил политику Трампа в отношении России
23:51В Кремле усомнились в конструктивной роли стран ЕС в Белоруссии
23:48Песков рассказал о предстоящих контактах между Россией и США по ДСНВ
23:46В РПЦ назвали неординарным решение ЕСПЧ по делу "Петровы против России"
Лента новостейМолния