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https://ria.ru/20201022/efremov-1581020229.html
Защита Ефремова попросила освободить актера сегодня
Защита Михаила Ефремова попросила Мосгорсуд смягчить приговор до такой степени, чтобы актер имел возможность уже сегодня освободиться из-под стражи, передает... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T15:50
2020-10-22T15:50
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Защита <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> попросила Мосгорсуд смягчить приговор до такой степени, чтобы актер имел возможность уже сегодня освободиться из-под стражи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Другой защитник Ефремова Владимир Васильев заявил, что актеру необходимо снизить наказание "до четырех лет", а общий режим заменить на колонию-поселение.Сторона потерпевших и прокуратура ранее высказались против смягчения наказания.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> умер в больнице. Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201022/efremov-1580969749.html
https://ria.ru/20201021/efremov-1580805998.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Защита Ефремова попросила освободить актера сегодня

15:50 22.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Защита Михаила Ефремова попросила Мосгорсуд смягчить приговор до такой степени, чтобы актер имел возможность уже сегодня освободиться из-под стражи, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Прошу снизить ему наказание до такого, которое не будет связано с лишением свободы", - заявил адвокат Петр Хархорин, выступая в прениях сторон.

Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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Ефремов отказался от услуг нанятого Джигурдой адвоката
Другой защитник Ефремова Владимир Васильев заявил, что актеру необходимо снизить наказание "до четырех лет", а общий режим заменить на колонию-поселение.
Сторона потерпевших и прокуратура ранее высказались против смягчения наказания.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
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