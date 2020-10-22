https://ria.ru/20201022/efremov-1581013801.html

Суд отказал Ефремову в последней экспертизе

Мосгорсуд отказал защите Михаила Ефремова в проведении экспертизы для выяснения вопроса, был ли пристегнут ремнем безопасности курьер Сергей Захаров, погибший в РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T15:19

2020-10-22T15:19

2020-10-22T17:00

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд отказал защите <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> в проведении экспертизы для выяснения вопроса, был ли пристегнут ремнем безопасности курьер <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, погибший в ДТП с участием актера, передает корреспондент РИА Новости.Об этой экспертизе защита попросила сегодня на заседании по рассмотрению жалоб на приговор после показаний приглашенной ею эксперта Елены Кучиной которая заявила, что Захаров не был пристегнут. Адвокат Петр Хархорин отметил, что этот факт мог бы стать смягчающим вину доказательством.Представители потерпевших и государственный обвинитель были против проведения новой экспертизы.Проведенная в ходе рассмотрения в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> дела по существу экспертиза утверждала, что Захаров был пристегнут, на его теле имелись соответствующие повреждения.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/efremov-1580984537.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/dtp-1580629369.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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