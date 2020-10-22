Защита Ефремова хочет провести новую экспертизу
14:38 22.10.2020 (обновлено: 21:49 22.10.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Приглашенный защитой Михаила Ефремова судебно-медицинский эксперт в ходе заседания в Мосгорсуде заявила, что погибший в ДТП с участием актера курьер Сергей Захаров мог выжить, если бы был пристегнут ремнем безопасности, адвокат артиста требует назначить новую судебную экспертизу, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Ранее сегодня специалист Елена Кучина в суде заявила, что, по данным её экспертизы, Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент ДТП, в противном случае мог бы выжить. Адвокат Ефремова Петр Хархорин отметил, что в его распоряжении имеются фотографии авто, на которых видно, что Захаров использовал заглушки, чтобы "машина не пищала".
Проведенная в ходе рассмотрения в Пресненском суде Москвы дела по существу экспертиза утверждала, что Захаров был пристегнут, на его теле имеются соответствующие повреждения. И Хархорин предложил суду назначить уточняющую экспертизу.
"Хочу подчеркнуть, что виновность Ефремова не оспаривается, но мы тщательно собираем смягчающие вину доказательства… С целью выяснения обстоятельств пристегнутости или непристегнутости просим суд назначить экспертизу, дабы выяснить, имеются ли на ремне безопасности следы срабатывания в момент ДТП. Второй вопрос, был ли Захаров пристегнут ремнем безопасности? Если нет, находится ли данное обстоятельство в причинно-следственной связи с полученными им травмами", - заявил адвокат.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы.