https://ria.ru/20201022/efremov-1581004111.html

Защита Ефремова хочет провести новую экспертизу

Приглашенный защитой Михаила Ефремова судебно-медицинский эксперт в ходе заседания в Мосгорсуде заявила, что погибший в ДТП с участием актера курьер Сергей... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T14:38

2020-10-22T14:38

2020-10-22T21:49

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Приглашенный защитой <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> судебно-медицинский эксперт в ходе заседания в Мосгорсуде заявила, что погибший в ДТП с участием актера курьер <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> мог выжить, если бы был пристегнут ремнем безопасности, адвокат артиста требует назначить новую судебную экспертизу, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Ранее сегодня специалист Елена Кучина в суде заявила, что, по данным её экспертизы, Захаров не был пристегнут ремнем безопасности в момент ДТП, в противном случае мог бы выжить. Адвокат Ефремова Петр Хархорин отметил, что в его распоряжении имеются фотографии авто, на которых видно, что Захаров использовал заглушки, чтобы "машина не пищала".Проведенная в ходе рассмотрения в Пресненском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> дела по существу экспертиза утверждала, что Захаров был пристегнут, на его теле имеются соответствующие повреждения. И Хархорин предложил суду назначить уточняющую экспертизу.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201022/efremov-1580939875.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия