Защита потерпевших по делу Ефремова попросила оставить приговор в силе
12:35 22.10.2020 (обновлено: 12:37 22.10.2020)
© Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
© Пресс-служба Мосгорсуда
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Защита потерпевших по делу актера Михаила Ефремова просит оставить приговор артисту в силе и отклонить апелляционные жалобы, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Считаю, что приговор должен быть оставлен в силе, а жалобы отклонены. Коллега-адвокат Роман Филиппов сказал несколько вещей (в частности, о том, что адвокат Эльман Пашаев оказывал на Ефремова давление - ред.), я хочу их обсудить. Ефремов – сформировавшаяся личность, ему, насколько мне известно, 56 лет, он способен мыслить самостоятельно", - заявил представитель потерпевших Александр Добровинский.
Похожую позицию выразили и его коллеги.
Вчера трое потерпевших - вдова, брат и младший сын погибшего курьера Сергея Захарова - получили по 1 миллиону рублей компенсации от Ефремова.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы.