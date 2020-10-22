https://ria.ru/20201022/efremov-1580974853.html

Защита потерпевших по делу Ефремова попросила оставить приговор в силе

Защита потерпевших по делу актера Михаила Ефремова просит оставить приговор артисту в силе и отклонить апелляционные жалобы, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T12:35

2020-10-22T12:35

2020-10-22T12:37

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Защита потерпевших по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> просит оставить приговор артисту в силе и отклонить апелляционные жалобы, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Похожую позицию выразили и его коллеги.Вчера трое потерпевших - вдова, брат и младший сын погибшего курьера <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a> - получили по 1 миллиону рублей компенсации от Ефремова.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201022/efremov-1580969749.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия