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Защита потерпевших по делу Ефремова попросила оставить приговор в силе
Защита потерпевших по делу актера Михаила Ефремова просит оставить приговор артисту в силе и отклонить апелляционные жалобы, передает корреспондент РИА Новости... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T12:35
2020-10-22T12:37
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> Защита потерпевших по делу актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> просит оставить приговор артисту в силе и отклонить апелляционные жалобы, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Похожую позицию выразили и его коллеги.Вчера трое потерпевших - вдова, брат и младший сын погибшего курьера <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a> - получили по 1 миллиону рублей компенсации от Ефремова.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20201022/efremov-1580969749.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Защита потерпевших по делу Ефремова попросила оставить приговор в силе

12:35 22.10.2020 (обновлено: 12:37 22.10.2020)
 
© Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Защита потерпевших по делу актера Михаила Ефремова просит оставить приговор артисту в силе и отклонить апелляционные жалобы, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
"Считаю, что приговор должен быть оставлен в силе, а жалобы отклонены. Коллега-адвокат Роман Филиппов сказал несколько вещей (в частности, о том, что адвокат Эльман Пашаев оказывал на Ефремова давление - ред.), я хочу их обсудить. Ефремов – сформировавшаяся личность, ему, насколько мне известно, 56 лет, он способен мыслить самостоятельно", - заявил представитель потерпевших Александр Добровинский.
Похожую позицию выразили и его коллеги.
Вчера трое потерпевших - вдова, брат и младший сын погибшего курьера Сергея Захарова - получили по 1 миллиону рублей компенсации от Ефремова.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
Вчера, 12:15
Ефремов отказался от услуг нанятого Джигурдой адвоката
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Ефремов был осужден на 8 лет лишения свободы.
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
 
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